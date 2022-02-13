Ученые выяснили, можно ли колоть вакцину от коронавируса беременным

Исследованием занимались израильские специалисты из Института исследований и инноваций больничной кассы Маккаби.
Во время исследований ученые выяснили, опасна ли вакцинация от коронавируса для беременных, сообщает JAMA Pediatrics.
Исследованием занимались израильские специалисты из Института исследований и инноваций больничной кассы Маккаби.
Чтобы понять, как прививка влияет на ребенка, было приглашено 24 тысячи рожениц, 17 из которых сделали вакцинацию во время беременности.
Ученые провели сравнение следующих показателей:
- вес новорожденных;
- случаи их госпитализации;
- детская смертность;
- насколько часто в каждой группе происходили преждевременные роды;
- возраст матери;
- срок беременности;
- врожденные пороки;
- сезонную вакцинацию от вируса;
- демографические показатели.
В результате выяснилось, что после вакцинации рождались более здоровые дети.
По словам ученых преждевременные роды вакцинированных женщин происходили в 4,2% случаях, в группе не вакцинированных этот показатель составлял 4,8%. Младенцы вакцинированных матерей в 5,1% случаев нуждались в госпитализации (этот показатель во второй группе составлял 5,3%)
Также специалисты отметили, что врожденные пороки у детей встречали в двух группах с одинаковой частотой. А различий в показателях детской смертности в группах не выявлено.
Читайте также:
- Большинство побочных реакций от COVID-вакцины вызваны самовнушением: результаты исследования
- В Минздраве подчитали потребность в COVID-вакцинах до конца 2022 года
- Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против Омикрона
- В Минздраве уточнили сроки бустерной дозы вакцины от коронавируса