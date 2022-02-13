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Ученые выяснили, можно ли колоть вакцину от коронавируса беременным

13 февраля 2022, 01:43

Исследованием занимались израильские специалисты из Института исследований и инноваций больничной кассы Маккаби.

Беременность
Можно ли колоть прививку от коронавируса беременным / ua.depositphotos.com

Во время исследований ученые выяснили, опасна ли вакцинация от коронавируса для беременных, сообщает JAMA Pediatrics.

Исследованием занимались израильские специалисты из Института исследований и инноваций больничной кассы Маккаби.

Чтобы понять, как прививка влияет на ребенка, было приглашено 24 тысячи рожениц, 17 из которых сделали вакцинацию во время беременности.

Ученые провели сравнение следующих показателей:

  • вес новорожденных;
  • случаи их госпитализации;
  • детская смертность;
  • насколько часто в каждой группе происходили преждевременные роды;
  • возраст матери;
  • срок беременности;
  • врожденные пороки;
  • сезонную вакцинацию от вируса;
  • демографические показатели.

В результате выяснилось, что после вакцинации рождались более здоровые дети.

По словам ученых преждевременные роды вакцинированных женщин происходили в 4,2% случаях, в группе не вакцинированных этот показатель составлял 4,8%. Младенцы вакцинированных матерей в 5,1% случаев нуждались в госпитализации (этот показатель во второй группе составлял 5,3%)

Также специалисты отметили, что врожденные пороки у детей встречали в двух группах с одинаковой частотой. А различий в показателях детской смертности в группах не выявлено.

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