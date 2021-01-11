Ученые выяснили, почему мужчина не может заниматься сексом сразу после оргазма

Ранее виновником считали гормон пролактин. / Ivona. Bigmir

Исследователи полагают, что они подошли ближе к пониманию того, почему мужчины не могут сразу перейти ко второму кругу полового акта.

По информации The Daily Star, дело в том, что даже когда мужчины снова хотят заняться сексом после первого оргазма, им нужен перерыв перед возобновлением половой жизни после эякуляции. Обычно продолжительность необходимого перерыва варьируется в зависимости от возраста от примерно 15 минут для 18-летнего до 20 часов для 70-летнего мужчины.

Долгое время считалось, что причиной этого рефрактерного периода является гормон пролактин.

В 2013 году исследование показало, что высокий уровень этого гормона у мужчин связан с более низким половым влечением и даже с эректильной дисфункцией.

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Однако новое исследование в Португалии показало, что уровень пролактина не влияет на способность мужчины снова заниматься сексом сразу после оргазма. Хотя до сих пор считается, что он оказывает некоторое влияние на сексуальную функцию и возбуждение.

В новом исследовании, проведенном Центром неизвестного в Шампалимо, ученые изменили уровень пролактина у мышей. Они ожидали увидеть разницу в способности мышей снова заниматься сексом после оргазма, но обнаружили, что уровни пролактина не имели значения.

Автор-корреспондент исследования доктор Сусана Лима сказала, что это означает, что очень "маловероятно", что гормон определяет способность мужчины снова заниматься сексом.

Ученый считает, что, поскольку пролактин играет "центральную роль" в "подавлении мужского сексуального поведения", считалось, что он должен контролировать их способность заниматься сексом во второй раз.

Она сказала научному журналу Nature: "Однако прямая связь между пролактином и рефрактерным периодом у мужчин после эякуляции никогда не была продемонстрирована напрямую. Тем не менее, эта теория стала настолько распространенной, что теперь появляется в учебниках, а также в популярной прессе".

Выяснение того, что пролактин не является причиной рефрактерного периода у мужчин после секса, означает, что теперь необходимо проверить другие теории.

Доктор Лима добавил: "Теперь мы можем двигаться дальше и попытаться выяснить, что же происходит на самом деле".