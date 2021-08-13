Ученые выяснили, почему после коронавируса ухудшается память

У некоторых пациентов после COVID-19 начинает хуже работать мозг / ua.depositphotos.com

У некоторых пациентов после коронавируса проявляются серьезные ухудшения в работе мозга. В частности, они начинают страдать от ухудшения памяти. Ученые связали такие последствия COVID-19 со сбоем в работе иммунитета.

Исследование опубликовано в журнале medRxiv. В нем отмечается, что у пациентов, которые страдают от долгосрочных нейрофизиологических симптомов COVID-19, был обнаружен уникальный набор аномалий в работе иммунитета.

В частности, ученые определили проблемы с памятью, которые напрямую связаны с количеством молекул-эффекторов, вырабатываемых их Т-клетками. Из-за этого у некоторых пациентов проявляются ухудшения в работе мозга. Одно из них – это делирий, психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций.

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Когнитивные (психические) возможности являются высшими функциями мозга. К ним относятся мышление, пространственная ориентация, понимание, вычисление, обучение, речь, способность рассуждать и прочее.

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