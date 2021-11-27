Ученые выяснили, почему пожилым людям полезно пить кофе

Чем полезно кофе для пожилых людей / ua.depositphotos.com

Австралийские ученые провели исследование, которое показало, что употребление кофе потенциально снижает когнитивные нарушения, сообщает SCI news.

В исследовании приняли участие 227 пожилых людей, эксперимент длился более 126 месяцев. Специалисты хотели выяснить влияет ли привычное потребление кофе, на скорость снижения когнитивных функций.

По словам автора исследования Саманты Гарднер, кофе содержит биологические активные соединения, включая кофеин, хлорогенную кислоту, полифенолы и небольшое количество витаминов и минералов.

Как кофе влияет на организм

В частности выяснили, что кофе положительно влияет инсульт, сердечную недостаточность, рак, диабет и болезнь Паркинсона.

Кроме того, ученые доказали связь между потреблением кофе и несколькими важными маркерами, связанными с болезнью Альцгеймера.

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Гарднер рассказала, если привычная масса кофе в одной чашке 240 г, то увеличение потребления с одной до двух чашек в день снижает ухудшение когнитивных функций на 8% за 18 месяцев.

Отмечается, что употребление большего количества кофе дало положительные результаты по когнитивной функции, которая включает планирование, самоконтроль и внимание.

Ранее Главред писал о том, что у тех людей, кто каждый день пьет кофе, все ниже и ниже риск развития с возрастом когнитивных нарушений. Это связано с тем, что у них в мозге медленнее накапливаются амилоидные белки.