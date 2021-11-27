УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые выяснили, почему пожилым людям полезно пить кофе

27 ноября 2021, 21:21

Специалисты хотели выяснить влияет ли привычное потребление кофе, на скорость снижения когнитивных функций.

Кофе
Чем полезно кофе для пожилых людей / ua.depositphotos.com

Австралийские ученые провели исследование, которое показало, что употребление кофе потенциально снижает когнитивные нарушения, сообщает SCI news.

В исследовании приняли участие 227 пожилых людей, эксперимент длился более 126 месяцев. Специалисты хотели выяснить влияет ли привычное потребление кофе, на скорость снижения когнитивных функций.

По словам автора исследования Саманты Гарднер, кофе содержит биологические активные соединения, включая кофеин, хлорогенную кислоту, полифенолы и небольшое количество витаминов и минералов.

Как кофе влияет на организм

В частности выяснили, что кофе положительно влияет инсульт, сердечную недостаточность, рак, диабет и болезнь Паркинсона.

Кроме того, ученые доказали связь между потреблением кофе и несколькими важными маркерами, связанными с болезнью Альцгеймера.

Реклама

Гарднер рассказала, если привычная масса кофе в одной чашке 240 г, то увеличение потребления с одной до двух чашек в день снижает ухудшение когнитивных функций на 8% за 18 месяцев.

Отмечается, что употребление большего количества кофе дало положительные результаты по когнитивной функции, которая включает планирование, самоконтроль и внимание.

Ранее Главред писал о том, что у тех людей, кто каждый день пьет кофе, все ниже и ниже риск развития с возрастом когнитивных нарушений. Это связано с тем, что у них в мозге медленнее накапливаются амилоидные белки.

viber
здоровье кофе
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые выяснили, почему пожилым людям полезно пить кофе». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Комнатные цветы вырастут в 2 раза быстрее: как приготовить домашнее удобрение из популярного фруктаКомнатные цветы вырастут в 2 раза быстрее: как приготовить домашнее удобрение из популярного фрукта На Украину надвигаются метели и морозыНа Украину надвигаются метели и морозы Как встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и необычайное везение с деньгамиКак встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и необычайное везение с деньгами Большой куш и свадьба с иностранцем: гороскоп для Овнов на декабрь 2021Большой куш и свадьба с иностранцем: гороскоп для Овнов на декабрь 2021 Кому нельзя есть капусту - комментарий эндокринологаКому нельзя есть капусту - комментарий эндокринолога
21:37

В Британии бьют тревогу: COVID-штамм омикрон передается между вакцинированными

21:21

Ученые выяснили, почему пожилым людям полезно пить кофе

20:58

Украинцам дадут квартиры за счет государства: кому и когда светит новое жилье

20:46

В Николаевской области взрыв в жилом доме унес еще одну жизнь

20:29

Киевлян предупредили об опасности на дорогах: рекомендации КГГАВидео

Реклама
20:28

В моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникФотоВидео

20:18

Учителей наказывают за отсутствие прививки: в МОН заявили о тысячах отстраненныхВидео

19:49

"Битву мы проиграли": Monobank огорчил клиентов изменением начислений и выплатВидео

19:47

Комаровский поведал, как врачи превращают свои услуги в бизнес

19:41

Эллерт поставил точку в отношениях с Мишиной

19:15

В Британии подтвердили первые случаи опасного штамма "Омикрон"Видео

19:08

Грудь нараспашку: Каменских без лифчика заставила замирать сердца

18:49

Как хороший сценарий становится плохиммнение

18:48

Врежет дубак и завалит снегом: украинцев предупредили о резком изменении погодыВидео

18:26

Штамм коронавируса "Омикрон" уже шагает по Европе: когда от него появится вакцинаВидео

18:25

Разрушительный взрыв на Николевщине: обнаружили тело жертвыВидео

17:59

Головой о парту: под Киевом учительницу обвинили в избиении школьника до кровиВидео

17:40

Гороскоп на завтра 28 ноября 2021: Девам – сплетни, Стрельцам – убытки, Водолеям – ссорыВидео

17:31

В США назвали два сценария в случае атаки РФ на УкраинуВидео

17:08

Приметы на 28 ноября: что нельзя делать в Гурьев день и как не попасть в бедуВидео

Реклама
16:57

Подготовка госпереворота с Ахметовым: журналист раскрыл имена заговорщиковВидео

16:30

Без пенсии рискует остаться каждый пятый: украинцам советуют копить на старостьВидео

15:50

Переброска войск РФ на границу Украины: у Байдена срочно связались с ОПВидео

15:47

Иммунолог указал на главное "коварство" коллективного иммунитета при COVID-19Видео

15:45

Умерла экс-министр образования Мандзий

15:32

Украинцы узнали новые тарифы на газ в декабре: кому придется платить большеВидео

14:27

Мощный взрыв на Николаевщине: под завалами жилого дома нашли женщину без сознанияВидео

14:22

Метели, аномальная температура и гололед: синоптики дали прогноз погоды на декабрь

14:12

Супермаркеты в Украине накручивают до небес цены на популярный продукт

14:08

Южноафриканская мутация коронавируса "Омикрон" добралась до Чехии и Германии

13:46

Триумф, признание и большие деньги: прогноз на картах Таро для Скорпионов на декабрь 2021Видео

13:31

Когда день матери 2022 в Украине: дата и традиции праздника

13:29

Украинке пришлось "гасить" кредит, который она не просила: в ПриватБанке назвали это благодарностью

13:24

В Кривом Роге трамвай врезался в маршрутку, а та влетела в подростка на "зебре"Видео

13:18

Попробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымВидео

13:09

В Новой Одессе рванул газ в многоэтажке: пострадали как минимум три человекаФотоВидео

12:50

Раскол Батькивщины и домашние хлопоты: астролог составил гороскоп Юлии Тимошенко

12:48

НАТО не будет воевать за Украину в случае вторжения России, но угрожает Кремлю последствиямиВидео

12:23

Приостановка военной помощи Украине: в WSJ выяснили, как США будут реагировать на агрессию Кремля

11:52

"Такой же опасный, как Эбола": во Всемирной медицинской ассоциации забили тревогу из-за "Омикрона"Видео

Реклама
11:43

Киевлянин незаконно взводит пентхаус на крыше 18-этажки: люди в шокеВидео

11:10

В Новой Одессе прогремел взрыв в многоэтажке, разрушены два этажа домаВидео

10:55

В супермаркете АТБ в Киеве охранники и покупатель устроили лютую драку из-за маскиВидео

10:39

В Черкассах 3-летний мальчик получил ожоги головы во время операцииВидео

10:00

Смертельное ДТП в Харькове: водитель фуры был под действием наркотиковВидео

09:45

У Украины есть шанс сделать сильный ход, чтобы защитить страну от военного вторжения РФ – эксперт

09:35

День памяти жертв Голодомора 2021: дата, история и мероприятия

09:25

Вещи, которые женщина должна отпустить до Нового года

09:14

Перед новым годом в Украине взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего

09:10

Запад и Россия против нового закона по Донбассу и Крыму: Зеленский предупредил Украину об опасностиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять