Ученые выявили смертельную опасность в бороде мужчин

Ученые рассказали об опасности бороды / ВладТайм

Бороды у мужчин содержат огромное количество микробов - их больше, чем в шести собак, включая смертельные бактерии. К такому выводу пришли ученые, передает The Sun.

Специалисты обнаружили, что борода у половины мужчин, отобранных для исследования, содержала паразитов.

Изучив бороды 18 мужчин и шерсть 30 собак разных пород, ученые установили, что даже у гончих уровень микробов ниже, чем в исследованных бородах.

Профессор Андреас Гутцайт из швейцарской клиники Хирсланден сказал: "Исследователи обнаружили значительно более высокую бактериальную нагрузку в образцах, взятых с мужской бороды, по сравнению с шерстью собак".

Исследование показало, что все бородатые мужчины в возрасте от 18 до 76 лет показали высокий уровень микробов, в то время как только 23 из 30 собак имели высокий уровень микробов в шерсти, а у остальных — средний уровень.

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Ранее Главред писал о том, что на таможенном пункте "Гоптовка" (Харьковская область) украинские пограничники предотвратили попытку перевезти наркотики из Украины в Россию.

Во время проверки автобуса, который следовал на территорию РФ, от одного из пассажиров, гражданина Украины, служебная собака учуяла специфический запах.

После личного досмотра пограничники учуяли в бороде 32-летнего мужчины сверток с марихуаной. По словам пассажира, он пытался перевезти наркотики для личного употребления в Россиийской Федерации.

Пограничники уже проинформировали уполномоченные органы, которые и определят, является ли изъятое вещество наркотическим.