Ученые зафиксировали еще более смертоносный штамм коронавируса Дельта плюс / Daniel Foster / flickr.com/

Зафиксирована новая мутация штамма коронавируса: индийский штамм Дельта мутировал в еще более заразный и опасный "Дельта+".

Дельта плюс обнаружен уже у двадцати пациентов в индийском штате Махараштра, пишет Deccan Herald.

По сравнению со стандартной Дельтой у нового штамма на две мутации спайк-белка больше: именно эти соединения отвечают за проникновение в клетки.

Кроме того, при Дельте плюс у людей потенциально снижается активность антител.

Коронавирус в Украине и мире: новости

Штамм COVID-19 Дельта, впервые обнаруженный в Индии, зафиксировали в 74 странах. Этот вариант коронавируса продолжает быстро распространяться, а эксперты опасаются, что он может стать доминирующим во всем мире.

В Южной Америке найден новый штамм коронавирусной инфекции. Его уже прозвали "Лямбда". Во Всемирной организации здравоохранения начались исследования неизвестной мутации, которая, как предполагают ученые, может угрожать иммунитету человека.

Кабмин в связи с переходом всей страны в зеленую зону карантина отменил требование о наличии негативного теста на коронавирус или самоизоляции для украинцев, возвращающиеся из-за границы, и иностранцев с правом постоянного проживания в Украине.