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Ученый рассказал, существует ли коллективный иммунитет к COVID-19

5 декабря 2020, 01:35
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По мнению исследователя-инфекциониста, ситуация с обсуждением иммунитета к коронавирусу в СМИ сложилась непростая.

Иммунитет
Ученый рассказал, существует ли коллективный иммунитет к COVID-19 / Pixabay

По поводу коллективного иммунитета к COVID-19 у специалистов кардинально противоположные мнения.

Как рассказал в интервью порталу GreenPost известный ученый-инфекционист Юрий Жигарев, людям лучше всего в ситуации нынешней коронавирусной пандемии в минимальной степени доверять информации о коллективном иммунитете.

По слова исследователя, коллективного иммунитета в таком значении, который СМИ вкладывают в этот термин, вовсе не существует.

"Если вы погуглите или просто зайдете в англоязычную Википедию или спросите у западного врача, то увидите, что у них такого нет. Есть так называемый herd immunity — стадный, видовой иммунитет. Коллективный иммунитет — это совсем другой термин, что-то из области социологии. Я не знаю, когда у нас пошла эта путаница — кто-то не так перевел, не так услышал", — заявил Жигарев.

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Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
  • Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
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