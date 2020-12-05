Ученый рассказал, существует ли коллективный иммунитет к COVID-19 / Pixabay

По поводу коллективного иммунитета к COVID-19 у специалистов кардинально противоположные мнения.

Как рассказал в интервью порталу GreenPost известный ученый-инфекционист Юрий Жигарев, людям лучше всего в ситуации нынешней коронавирусной пандемии в минимальной степени доверять информации о коллективном иммунитете.

По слова исследователя, коллективного иммунитета в таком значении, который СМИ вкладывают в этот термин, вовсе не существует.

"Если вы погуглите или просто зайдете в англоязычную Википедию или спросите у западного врача, то увидите, что у них такого нет. Есть так называемый herd immunity — стадный, видовой иммунитет. Коллективный иммунитет — это совсем другой термин, что-то из области социологии. Я не знаю, когда у нас пошла эта путаница — кто-то не так перевел, не так услышал", — заявил Жигарев.

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