Удар по штамму Дельта: вакцинированные люди менее заразны - исследование

Вакцинированные от COVID-19 оказались менее заразными / УНИАН

Ученые провели новое исследование заразности привитых людей, инфицированных коронавирусом COVID-19.

Согласно результатам исследования специалистов Гарвардского университета, вакцинированные, которые болеют COVID-19, выделяют меньше вируса, чем те, кто не вакцинирован, сообщает New England Journal of Medicine.

Вакцинированные менее заразны

По результатам исследования, которое провели среди игроков NBA, с ноября 2020 года до августа 2021 года, было проанализировано около 20 тысяч образцов из носоглотки 173 игроков Национальной баскетбольной лиги, которые проходили регулярное ПЦР-тестирование для участия в сборах и соревнованиях.

Отмечается, что привитые игроки в случае прорывного заражения выделяли вирус в среднем 5,5 дней, в то время, как невакцинированные – 7,5 дней. Это примерно на 36% меньше.

Что известно о новом исследовании заразности вакцинированных

Новое исследование проводили с ноября 2020 года до августа 2021 года, то есть в период активного распространения штамма Альфа и Дельта коронавируса.

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Участники исследования были привиты вакциной Pfizer-BioNTech и одноразовой векторной вакциной Johnson & Johnson.

Ранее глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий говорил, что в Украине не будет массовой принудительной вакцинации. При этом Минздрав планирует расширить список профессий, работники которых должны сделать прививку от коронавируса.

На новом этапе вакцинации Минздрав расширил список профессий, работники которых должны делать прививки против COVID-19 в принудительном порядке. Среди них сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг, а также работники предприятий критической инфраструктуры. Решение должно вступить в силу 9 декабря.

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