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Ударил почти 7-бальный шторм: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
10 июля 2023, 17:11 обновлено 10 июля, 17:22
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Очень сильная магнитная буря продлится 2 дня и лишь потом пойдет на спад.
магнитная буря, Киев
Украину накрыла 6-бальная магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Её мощность достигла почти 7-бального уровня. Об этом сообщает meteoagent.

Эта магнитная буря обрушилась еще 9 июля, однако тогда её мощность была на уровне почти 5 баллов. Уже 10 июля геомагнитное влияние на Землю повысилось сразу на 2 отметки.

Не стоит ожидать, что буря закончится быстро. Она продлится минимум до 11 июля и также будет на уровне почти 7 баллов. 12 июля буря прекратится, но уже на следующий день геомагнитная активность снова возрастет до более 4 баллов.

видео дня
магнитная буря
Украину накрыла 6-бальная магнитная буря / фото: скриншот Meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Ранее Главред публиковал календарь магнитных бурь на весь июль 2023 года.

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