Ударил почти 7-бальный шторм: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Её мощность достигла почти 7-бального уровня. Об этом сообщает meteoagent.
Эта магнитная буря обрушилась еще 9 июля, однако тогда её мощность была на уровне почти 5 баллов. Уже 10 июля геомагнитное влияние на Землю повысилось сразу на 2 отметки.
Не стоит ожидать, что буря закончится быстро. Она продлится минимум до 11 июля и также будет на уровне почти 7 баллов. 12 июля буря прекратится, но уже на следующий день геомагнитная активность снова возрастет до более 4 баллов.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
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Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
Ранее Главред публиковал календарь магнитных бурь на весь июль 2023 года.
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