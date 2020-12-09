Удивительно: секс-эксперт рассказала, сколько должен длиться хороший секс

Один из часто возникающих вопросов: как долго должен длиться секс? / Ivona. Bigmir

Несмотря на то, удовлетворяет ли ваша сексуальная жизнь или нет, каждый иногда задается вопросами о любовных делах в спальне.

Как сообщает The Daily Star, в основном мы хотим знать, хорошо ли мы справляемся. Или, по крайней мере, все ли наши дерзкие действия - это нормально.

Хотя мы можем гарантировать, что у большинства из нас определенно все в порядке, все же полезно услышать мнение экспертов. Так, один из часто возникающих вопросов: как долго должен длиться секс? Час или двадцать минут? Пять минут - это мало или просто достаточно?

Чтобы выяснить это, издание поговорило с Джессом Уайлдом, одним из самых известных секс-специалистов Великобритании, которая работает в этой индустрии почти десять лет.

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Итак, как долго должен длиться секс?

Джесс объяснила: "Нет никаких жестких правил относительно того, как долго должен длиться секс, кроме того, что он должен длиться до тех пор, пока он по-прежнему доставляет удовольствие обеим (всем) сторонам. Секс на самом деле означает все, от момента полного поцелуя до момента, когда вы решите закончить - часто в точке кульминации (если кульминация достигнута), но большинство людей используют слово "секс" для описания точки, в которой случается проникновение".

Она продолжила: "Согласно этому определению, эякуляция обычно происходит примерно через пять с половиной минут после проникновения. Некоторые мужчины эякулируют быстрее, а у других это происходит дольше".

"Продолжительность между первым проникновением и эякуляцией может зависеть от ряда факторов, от общего состояния здоровья мужчины, генитальной чувствительности, сексуального опыта и усвоенного поведения до типа стимуляции, которую он испытывает во время проникновения, и от того, как стимуляция сочетается с любой другой умственной или физической стимуляцией", - говорит эксперт.

Джесс добавила: "Секс не всегда заканчивается оргазмом, и секс должен прекращаться, когда вы оба чувствуете удовлетворение или когда один или оба человека больше не "увлечены". Важно помнить, что "долгий секс" - не обязательно "хороший секс" (особенно, если один из вас готов к завершению секса), поэтому четкое общение жизненно важно".

Она добавляет, что как только один из партнеров чувствует, что у него больше нет желания и возможности продолжать, он должен поговорить об этом со своим партнером и остановить половой акт.