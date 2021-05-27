Угроза появления "черной плесени" в Украине: врач рассказала, чего опасаться

Врач-инфекционист рассказала, стоит ли бояться новой напасти / УНИАН

Известный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская прокомментировала вероятность появления мукормикоза ("черной плесени") в нашей стране.

Как подчеркнула она в эфире Апостроф TV, "черная плесень" представляет опасность для больных с выраженными иммунодефицитными состояниями, вызывая у них поражения различных органов, в том числе и глаз.

Врач считает, что украинцам не стоит опасаться из-за нового опасного заболевания.

"Мукормикоз – это достаточно необычное осложнение. Поэтому я не думаю, что для нас это будет проблемой. Ведь что такое Индия? Вы можете себе представить эти условия, трущобы, в которых они живут", - пояснила эксперт.

Она рассказала, что "черная плесень" распространена и в почве и может находиться практически на любой поверхности, в то же время украинцам вряд ли стоит ждать ее появления.

Голубовская добавила, Украина является страной хронических эпидемий и это будет продолжаться ровно до тех пор, пока у нас будет жесткий социальный кризис.

"У людей с ослабленным иммунитетом заболевания вызывают возбудители, которые у иммунокомпетентных и здоровых людей просто не могут вызвать заболевания, даже если этот возбудитель и попадает в организм", - резюмировала инфекционист.

Коронавирус в Украине:

В Украине за сутки выявлено 3 тыс. 509 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 16 тыс. 867 человек.

В частности, заболели 193 ребенка и 82 медработника.Также за прошедшие сутки в медучреждения госпитализированы 1 тыс. 402 чел., зафиксировано 183 летальных случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.