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Угроза появления "черной плесени" в Украине: врач рассказала, чего опасаться

27 мая 2021, 17:50
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Ольга Голубовская объяснила, стоит ли украинцам ждать появления мукормикоза.

Голубовская рассказала о черной плесени из Индии
Врач-инфекционист рассказала, стоит ли бояться новой напасти / УНИАН

Известный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская прокомментировала вероятность появления мукормикоза ("черной плесени") в нашей стране.

Как подчеркнула она в эфире Апостроф TV, "черная плесень" представляет опасность для больных с выраженными иммунодефицитными состояниями, вызывая у них поражения различных органов, в том числе и глаз.

Врач считает, что украинцам не стоит опасаться из-за нового опасного заболевания.

"Мукормикоз – это достаточно необычное осложнение. Поэтому я не думаю, что для нас это будет проблемой. Ведь что такое Индия? Вы можете себе представить эти условия, трущобы, в которых они живут", - пояснила эксперт.

Она рассказала, что "черная плесень" распространена и в почве и может находиться практически на любой поверхности, в то же время украинцам вряд ли стоит ждать ее появления.

Голубовская добавила, Украина является страной хронических эпидемий и это будет продолжаться ровно до тех пор, пока у нас будет жесткий социальный кризис.

"У людей с ослабленным иммунитетом заболевания вызывают возбудители, которые у иммунокомпетентных и здоровых людей просто не могут вызвать заболевания, даже если этот возбудитель и попадает в организм", - резюмировала инфекционист.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за сутки выявлено 3 тыс. 509 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 16 тыс. 867 человек.
  • В частности, заболели 193 ребенка и 82 медработника.Также за прошедшие сутки в медучреждения госпитализированы 1 тыс. 402 чел., зафиксировано 183 летальных случая.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Ольга Голубовская

Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

коронавирус Ольга Голубовская COVID-19
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