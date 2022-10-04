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Угроза ядерного удара: Комаровский пояснил, как правильно принимать йодид калия

4 октября 2022, 23:06

В таблетке 0,25 Г - 250 МГ, но 1 человеку однократно нужно выпить 125 МГ, поэтому таблетку нужно поделить пополам.

Евгений Комаровский
Как принимать йодид калия - Комаровский / скриншот с видео

О разнице между препаратом калия йодид 125 и 0,25 поведал известный детский доктор Евгений Комаровский. Такие таблетки используют при ядерной катастрофе, ведь они позволяют предотвратить поглощение организмом человека радиоактивного йода.

Как написал врач в своем Telegram, главное не цифры - 125 или 0,25, а единица измерения.

В частности, МКГ (микрограммы) - это для профилактики дефицита йода в организме. МГ (миллиграммы) и Г (граммы) - для использования при атомной аварии.

Поэтому украинцам следует знать, что:

  • 1 МГ = 1000 МКГ;
  • 1 Г = 1000 МГ;
  • 125 МГ это - 0,125 Г.

В таблетке 0,25 Г - 250 МГ, но 1 человеку однократно нужно выпить 125 МГ, поэтому таблетку нужно поделить пополам.

Если таблетка 0,125 Г - это 125 МГ, а человеку однократно нужно 125 МГ, тогда таблетку нужно выпить полностью.

"Если доза в МКГ - выбросить (отложить после войны), это не подходит для экстренной профилактики", - говорит специалист.

Как принимать таблетки в случае опасности

Калия йодид пьют всего один раз по сигналу от правительства Украины или спасателей. Принимать йодид калия заранее нельзя, так как в этом случае он может быть не эффективен.

Дозы приема препарата различаются в зависимости от возраста. Поэтому пить йодид калия необходимо в следующей дозировке:

  • младенцам до одного месяца (детям на грудном вскармливании) - 16 мг
  • детям от одного месяца до трех лет - 32 мг;
  • от 3-х до 12 лет - 62,5 мг;
  • подросткам от 13 до 18 лет, взрослым до 40 лет, беременным и кормящим матерям - 125 мг.

Важно заранее проконсультироваться с врачом о возможной реакции вашего организма на его применение, так как можно серьезно навредить своему здоровью.

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