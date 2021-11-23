Укол от коронавируса и соблюдение профилактики: в ВОЗ рассказали о жизни при пандемии COVID-19

Уколы от коронавируса, маски, мытье рук и социальная дистанция станут обязательным атрибутом жизни / Getty

В повседневной жизни в условиях циркуляции коронавирусной инфекции COVID-19 следует использовать подход "вакцина плюс", который предусматривает вакцинацию, дополнительную прививку в случае необходимости, а также включение профилактических мер, среди которых ношение маски, мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Клюге рассказал о том, что людям в условиях пандемии нужно будет получить стандартную дозу прививки, сделать дополнительный укол и включить противокоронавирусные меры в свой повседневный распорядок дня.

"Ношение маски, мытье рук, проветривание помещений, поддержание физического расстояния и чихание в локоть - простые и эффективные способы получить контроль над вирусом и поддержать жизнь общества" – подчеркнул Ханс Клюге.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что об окончании пандемии COVID-19, предположительно, можно будет заявить тогда, когда медицинская система не будет перегружена. Вирус не исчезнет, в то время как пандемии перейдет в состояние эндемии – ситуации распространения вируса на определенной территории. Людям нужно будет научиться жить в условиях коронавируса.