УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Укорачивает жизнь, больше чем сигареты: от какого продукта ни в коем случае нельзя отказываться

20 июля 2021, 16:45

Измерение жирных кислот может предсказывать смертность аналогично стандартным факторам риска.

холодильник
Известно, что масло полезно для сердца и уменьшает образование тромбов. / Фото pixaby

Новое исследование предупреждает, что недостаток масла омега-3 в рационе может сократить жизнь даже в большей степени, чем курение.

Ученые обнаружили, что курение сокращает продолжительность жизни на четыре года, в то время как низкий уровень жирных кислот, содержащихся в жирной рыбе, такой как лосось и скумбрия, может сократить ее на пять лет.

Известно, что масло полезно для сердца и уменьшает образование тромбов.

Читайте такжеКак в магазине распознать рыбу, которую уже опасно есть

Хороший уровень - восемь процентов или выше, средний - от четырех до восьми процентов, а низкий - четыре процента и ниже, пишет The Daily Mail.

Реклама

Ведущий исследователь доктор Майкл МакБерни из Университета Гвельфа в Канаде сказал: "Интересно отметить, что в Японии, где средний индекс Омега-3 превышает восемь процентов, ожидаемая продолжительность жизни примерно на пять лет больше. чем в Соединенных Штатах, где средний индекс Омега-3 составляет около пяти процентов.

Следовательно, на практике выбор диеты, изменяющий индекс Омега-3, может продлить жизнь.

В последней комбинированной модели курение и индекс омега-3 представляются наиболее легко изменяемыми факторами риска.

"Быть ​​курильщиком в возрасте 65 лет, по прогнозам, вычитает более четырех лет жизни по сравнению с отказом от курения, что эквивалентно сокращению жизни при низком или высоком индексе омега-3".

В исследовании, опубликованном в Американском журнале клинического питания, использовались статистические данные Фрамингемского исследования сердца (FHS), одного из самых продолжительных исследований в мире.

FHS предоставил уникальную информацию о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и привел к разработке шкалы риска Framingham, основанной на восьми исходных стандартных факторах риска - возраст, пол, курение, лечение гипертонии, статус диабета, систолическое артериальное давление, общий холестерин (TC), и холестерин ЛПВП.

Исследователи обнаружили, что измерение жирных кислот может предсказывать смертность аналогично стандартным факторам риска.

Соавтор, доктор Билл Харрис, президент Исследовательского института жирных кислот, сказал: "Информация, содержащаяся в концентрациях четырех жирных кислот красных кровяных телец, была столь же полезна, как и информация об уровне липидов, артериальном давлении, курении и диабетическом статусе, что касается прогнозирования общей смертности.

"Это говорит о силе индекса Омега-3 как фактора риска, и его следует рассматривать так же важно, как и другие установленные факторы риска, а может быть, даже больше".

Риск можно снизить, изменив такие факторы, как диета, табак, алкоголь и отсутствие физической активности.

Исследователи обнаружили, что выбор образа жизни может помочь выявить тех, кто находится в группе риска.

Это также может быть полезно для предотвращения плохого состояния здоровья, отсрочки смерти и оценки подходов к лечению.

Предыдущий отчет 2018 года о 2500 участниках Framingham Offspring Cohort показал, что у людей с высоким индексом омега-3 вероятность смерти на 33 процента ниже.

Аналогичные связи были обнаружены в исследованиях "Инициатива по охране здоровья женщин", "Исследование памяти, сердца и души" и "Исследование риска и сердечно-сосудистой системы Людвигсхафена".

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Укорачивает жизнь, больше чем сигареты: от какого продукта ни в коем случае нельзя отказываться». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стильВ моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стиль Африканская жара возвращается: названа дата новой волны дикого пеклаАфриканская жара возвращается: названа дата новой волны дикого пекла Что станет самым болезненным ударом по РоссииЧто станет самым болезненным ударом по России Туристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортахТуристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах "Последний из горячих дней": синоптик рассказала, когда Украину покинет адская жара"Последний из горячих дней": синоптик рассказала, когда Украину покинет адская жара

Последние новости

17:20

"Количество украинцев, ставших россиянами, уже миллион" - Козак

17:15

Мендель рассказала, как Богдан превращался в люмпена, и кого в Кабмине называли "Два метра секса"

17:03

Анатолий Анатолич стал папой третий раз - трогательное фото и имя его сына

16:56

Очень опасная ситуация: в ВОЗ предупредили мир о новом ударе COVID-19 Видео

16:50

"Приму это как приказ": Верещук заявила о желании стать министром обороны Видео

Реклама
16:49

Казначейство приостановило выплаты подрядчикам по главной программе Зеленского - СМИ

16:45

Укорачивает жизнь, больше чем сигареты: от какого продукта ни в коем случае нельзя отказываться Видео

16:38

"Сорвался с аттракциона и умер": в Одессе трагически погиб юный парень

16:24

Мыши бегают по прилавку: в Полтавской области на автовокзале мужчина купил выпечку с червями Фото Видео

16:16

Завис на антенне: в Черновцах женщина спасла жизнь соседу, застрявшему между 7 и 8 этажами Видео

15:56

У Байдена подтвердили встречу с Зеленским и объявили о новых сроках Видео

15:53

Украину ждет новый солнцепек: синоптик рассказал, когда жара будет зашкаливать Видео

15:48

Кофе снова признали "спасателем" против опасного сердечного состояния Видео

15:44

Disney выбрал режиссера для фильма Блейд с Махершалой Али

15:40

Самый богатый человек планеты Безос совершил полет в космос: полное видео миссии

15:29

60 тысячам украинских учителей закупят ноутбуки

15:22

Подсолнечное масло по рекордным ценам: почему за границей продукт в разы дешевле Видео

15:18

Судороги ночью: почему возникают и что с ними делать Видео

14:57

Варенье из черной смородины: самый простой и популярный рецепт Видео

14:57

Отмена срочной службы в Украине: в Слуге народа объявили о новых сроках

Реклама
14:35

"Ого, ни х** себе!": на Киевщине девушки-подростки "проучили" свою лучшую подругу кулаками Видео

14:20

Жена Порошенко похвасталась громадными и продолговатыми кабачками с огорода - фото

14:01

Ученые назвали самый полезный напиток, который поможет жить дольше Видео

13:56

Грозовые дожди, град и шквалы сокрушат жару: синоптик предупредила о похолодании в Украине Видео

13:47

Визит Зеленского в Грузию: в ОП оконфузились дипломатическим ляпом Видео

13:44

В Киеве женщина швырнула коктейль Молотова и с игрушечным пистолетом ворвалась в банк Видео

13:38

Стало известно, как Бритни Спирс накачивали наркотиками против воли

13:20

71% работодателей в Украине готовы перевести сотрудников на 4-дневку: в чем смысл

13:02

Украине с Россией не по пути: Кулеба объяснил, почему мы больше не "единый народ"

13:00

Как вернуть вкус после заражения Covid: ученые предлагают заново "обучить" обоняние Видео

12:52

Забил медбрата стулом: опубликованы кадры задержания шизофреника-убийцы Видео

12:50

На "Азовстали" внедряют новый экологический проект

12:44

Отрубил голову и пытался съесть части тела: во Франции психически больной сатанист убил подростка

12:30

Как избавиться от головной боли: исследование предлагает удивительную диету для уменьшения болей Видео

12:27

Три вида стрелок для глаз, которые никогда не выйдут из моды, и подарят взгляд Мэрилин Монро Видео

12:21

Звезда Квартала побаловала поклонников обольстительными формами в мини-бикини

12:21

Дистанционка в школах: в Минобразования рассказали о смешанном формате с 1 сентября Видео

12:07

Во Львове женщина оставила возле роддома полуживого младенца Видео

12:03

Вакцинация от коронавируса: в Украине отменили запись на прививку через приложение "Дія"

12:03

Тимошенко анонсировал старт массовой вакцинации от коронавируса для всех категорий населения

Реклама
11:57

Байки о ракете "Циркон": как Россия пытается скрыть позор, хвастаясь несуществующим "супероружием" мнение

11:49

Бросила на неделю четырех детей и пошла развлекаться: в Житомирской области нашли горе-мать

11:48

"Известный сепар": организатор концертов Лорак называл украинцев нацистами

11:42

Новые тарифы на электроэнергию с 1 августа: сколько заплатят украинцы Видео

11:30

Насколько опасно пить ледяную воду в жару: подтвержденные факты Видео

11:16

В Киеве пенсионерка среди белого дня распилила лавочку во дворе

11:08

На популярном азовском курорте горы медуз чистят экскаватором Видео

10:56

Гороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия

10:41

Ксения Мишина засветила обручальное кольцо на фоне слухов о расставании с Александром Эллертом

10:36

С 21 июля в Украине начнут прививать от COVID-19 всех желающих - Ляшко Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять