Укорачивает жизнь, больше чем сигареты: от какого продукта ни в коем случае нельзя отказываться

Известно, что масло полезно для сердца и уменьшает образование тромбов. / Фото pixaby

Новое исследование предупреждает, что недостаток масла омега-3 в рационе может сократить жизнь даже в большей степени, чем курение.

Ученые обнаружили, что курение сокращает продолжительность жизни на четыре года, в то время как низкий уровень жирных кислот, содержащихся в жирной рыбе, такой как лосось и скумбрия, может сократить ее на пять лет.

Известно, что масло полезно для сердца и уменьшает образование тромбов.

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Хороший уровень - восемь процентов или выше, средний - от четырех до восьми процентов, а низкий - четыре процента и ниже, пишет The Daily Mail.

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Ведущий исследователь доктор Майкл МакБерни из Университета Гвельфа в Канаде сказал: "Интересно отметить, что в Японии, где средний индекс Омега-3 превышает восемь процентов, ожидаемая продолжительность жизни примерно на пять лет больше. чем в Соединенных Штатах, где средний индекс Омега-3 составляет около пяти процентов.

Следовательно, на практике выбор диеты, изменяющий индекс Омега-3, может продлить жизнь.

В последней комбинированной модели курение и индекс омега-3 представляются наиболее легко изменяемыми факторами риска.

"Быть ​​курильщиком в возрасте 65 лет, по прогнозам, вычитает более четырех лет жизни по сравнению с отказом от курения, что эквивалентно сокращению жизни при низком или высоком индексе омега-3".

В исследовании, опубликованном в Американском журнале клинического питания, использовались статистические данные Фрамингемского исследования сердца (FHS), одного из самых продолжительных исследований в мире.

FHS предоставил уникальную информацию о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и привел к разработке шкалы риска Framingham, основанной на восьми исходных стандартных факторах риска - возраст, пол, курение, лечение гипертонии, статус диабета, систолическое артериальное давление, общий холестерин (TC), и холестерин ЛПВП.

Исследователи обнаружили, что измерение жирных кислот может предсказывать смертность аналогично стандартным факторам риска.

Соавтор, доктор Билл Харрис, президент Исследовательского института жирных кислот, сказал: "Информация, содержащаяся в концентрациях четырех жирных кислот красных кровяных телец, была столь же полезна, как и информация об уровне липидов, артериальном давлении, курении и диабетическом статусе, что касается прогнозирования общей смертности.

"Это говорит о силе индекса Омега-3 как фактора риска, и его следует рассматривать так же важно, как и другие установленные факторы риска, а может быть, даже больше".

Риск можно снизить, изменив такие факторы, как диета, табак, алкоголь и отсутствие физической активности.

Исследователи обнаружили, что выбор образа жизни может помочь выявить тех, кто находится в группе риска.

Это также может быть полезно для предотвращения плохого состояния здоровья, отсрочки смерти и оценки подходов к лечению.

Предыдущий отчет 2018 года о 2500 участниках Framingham Offspring Cohort показал, что у людей с высоким индексом омега-3 вероятность смерти на 33 процента ниже.

Аналогичные связи были обнаружены в исследованиях "Инициатива по охране здоровья женщин", "Исследование памяти, сердца и души" и "Исследование риска и сердечно-сосудистой системы Людвигсхафена".