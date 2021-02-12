Украине грозит новая болезнь – министр

Украине грозит малярия, сообщил Роман Абрамовский / УНИАН

Министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский предупредил, что из-за глобального потепления Украине грозят новые болезни, в частности – малярия.

Глобальное потепление также спровоцирует изменения флоры и фауны, рассказал член Кабмина РБК-Украина.

Чиновник добавил, что из-за повышения температуры воздуха на юге и в центре может возникнуть нехватка питьевой воды, степи южной части могут превратиться в пустыни, Карпатам грозит увеличение количества наводнений.

"Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания…", – предупредил министр.