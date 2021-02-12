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Украине грозит новая болезнь – министр

12 февраля 2021, 11:38

Глобальное потепление способно спровоцировать появление в стране новых инфекционных болезней, поделился чиновник.

Украине грозит малярия, сообщил Абрамовский
Украине грозит малярия, сообщил Роман Абрамовский / УНИАН

Министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский предупредил, что из-за глобального потепления Украине грозят новые болезни, в частности – малярия.

Глобальное потепление также спровоцирует изменения флоры и фауны, рассказал член Кабмина РБК-Украина.

Чиновник добавил, что из-за повышения температуры воздуха на юге и в центре может возникнуть нехватка питьевой воды, степи южной части могут превратиться в пустыни, Карпатам грозит увеличение количества наводнений.

"Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания…", – предупредил министр.

  • Справка. Глобальное потепление провоцирует ряд факторов, в частности выбросы парниковых газов, изменение солнечной активности и воздействие на экосистемы, пишет Википедия.
  • Малярия – это группа инфекционных заболеваний, которые передаются человеку при укусах самок комаров рода Anopheles, которых называют малярийными комарами. Заболевание провоцируют простейшие рода Plasmodium.

малярия Роман Абрамовский
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