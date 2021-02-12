Украине грозит новая болезнь – министр

Глобальное потепление способно спровоцировать появление в стране новых инфекционных болезней, поделился чиновник.
Министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский предупредил, что из-за глобального потепления Украине грозят новые болезни, в частности – малярия.
Глобальное потепление также спровоцирует изменения флоры и фауны, рассказал член Кабмина РБК-Украина.
Чиновник добавил, что из-за повышения температуры воздуха на юге и в центре может возникнуть нехватка питьевой воды, степи южной части могут превратиться в пустыни, Карпатам грозит увеличение количества наводнений.
"Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания…", – предупредил министр.
- Справка. Глобальное потепление провоцирует ряд факторов, в частности выбросы парниковых газов, изменение солнечной активности и воздействие на экосистемы, пишет Википедия.
- Малярия – это группа инфекционных заболеваний, которые передаются человеку при укусах самок комаров рода Anopheles, которых называют малярийными комарами. Заболевание провоцируют простейшие рода Plasmodium.
Автор: Екатерина Присяжнюк