Украину атаковал необычный коронавирус-мутант - ученые

Украину атаковал необычный британский коронавирус-мутант / Reuters

В Украине выявили модифицированный британский штамм коронавируса. Эксперты предполагают, что именно он мог вызвать новую волну эпидемии, из-за которой уже восемь регионов страны оказались в красной зоне карантина.

"Модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые выявленного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость его размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека", - сказано в сообщении Института молекулярной биологии и генетики в Facebook.

Сообщается, что ученые изучили 2 образца, отобранные у пациентов из Киева, и 17 - из Ивано-Франковска. На Прикарпатье образцы для исследования были отобраны, когда в регионе началась вспышка заболевания.

Ученые пришли к выводу, что этот модифицированный британский штамм спровоцировал нынешнюю волну эпидемии в Украине и "является объяснением все более частого фиксирования случаев повторного инфицирования людей, а также более тяжелого течения коронавирусной болезни у людей".

Отмечается, что информацией о вирусе ученые поделились с представителями ВОЗ, и они согласились с выводами ученых ИМБГ относительно новой волны заболеваемости, вызванной новым для Украины штаммом коронавируса, который характеризуется более тяжелыми клиническими проявлениями. В ВОЗ предостерегли о появлении других, еще более опасных штаммов, которые начали фиксировать в соседних странах Европы.

Новый штамм коронавируса в Украине – о чем сообщалось ранее: