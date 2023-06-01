Украину накроет сильная магнитная буря: опасная дата уже близко

Солнечные вспышки достигнут магнитного поля Земли уже завтра, 2 июня.

https://health.glavred.info/ukrainu-nakroet-silnaya-magnitnaya-burya-opasnaya-data-uzhe-blizko-10474843.html Ссылка скопирована

Украину накрывает магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украину накрывает сильная магнитная буря. Её начало уже могли ощутить многие метеозависимые люди. Об этом сообщает Meteoagent.

Отмечается, что магнитная буря началась уже сегодня, 1 июня. Сейчас её мощность оценивается на уровне слабой магнитной бури.

Уже завтра, 2 июня, активность станет более сильной.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Смотрите видео о том, как защитить себя от магнитной бури:

Ранее Главред публиковал календарь магнитных бурь на весь июнь 2023 года.

Вас также заинтересует: