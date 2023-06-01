Украину накроет сильная магнитная буря: опасная дата уже близко

Украину накрывает сильная магнитная буря. Её начало уже могли ощутить многие метеозависимые люди. Об этом сообщает Meteoagent.
Отмечается, что магнитная буря началась уже сегодня, 1 июня. Сейчас её мощность оценивается на уровне слабой магнитной бури.
Уже завтра, 2 июня, активность станет более сильной.
Как магнитная буря влияет на человека
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
Смотрите видео о том, как защитить себя от магнитной бури:
Ранее Главред публиковал календарь магнитных бурь на весь июнь 2023 года.
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