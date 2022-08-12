Укрепят иммунитет и сердце: кому можно есть грибы лисички, а кому они навредят

Грибы лисички очень полезны – они обладают уникальными свойствами и содержат много полезных веществ. Однако 5 категориям людей они могут серьезно навредить.
Грибы лисички получили такое название из-за своей рыжей окраски, как у лисы. Но известны они не только из-за своего цвета – такие грибы обладают уникальными свойствами. Они не накапливают в себе радиоактивные вещества, почти никогда не бывают червивые или поврежденные насекомыми, и в то же время обладают способностью улучшать здоровье человека и даже способствуют похудению.
Пользу грибов лисичек невозможно оспорить. Их мякоть – ценный источник полезных веществ.
В лисичках содержатся:
- макроэлементы (калий, магний, кальций и другие),
- микроэлементы (железо, цинк, марганец и др),
- витамины А, Д2, РР, С, группы В и другие.
Такие грибы имеют в своем составе восемь незаменимых аминокислот, а также несколько полисахаридов с уникальными свойствами.
Польза грибов лисичек
Из-за своих уникальных свойств лисички могут влиять на различные системы и органы человека и улучшать состояние здоровья.
Так, лисички могут:
- укрепить иммунитет,
- помочь вывести паразитов из организма,
- улучшить функционирование печени и поджелудочной железы,
- способствовать выздоровлению во время лечения туберкулеза,
- укрепить сердечную мышцу,
- вывести из организма радионуклиды, соли тяжелых металлов и др,
- применяться как вспомогательное средство вместе с другими лекарствами, которые выписал врач, во время комплексной терапии рака печени и молочной железы.
Однако свои лекарственные свойства грибы лисички сохраняют только в сыром виде. Во время термической обработки таких грибов или замораживания они теряют свои полезные свойства.
И стоит помнить, что перед применением грибов лисичек для улучшения своего здоровья или лечения каких-то болезней сперва стоит посоветоваться с врачом.
Вред грибов лисичек
Не смотря на целый список полезных свойств таких грибов, они имеют и свои противопоказания. Грибы лисички нельзя употреблять:
- тем, у кого есть на них аллергия,
- детям младше 3 лет,
- людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Также их стоит употреблять с осторожностью беременным женщинам и тем, которые кормят грудью.
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