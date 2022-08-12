УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Укрепят иммунитет и сердце: кому можно есть грибы лисички, а кому они навредят

12 августа 2022, 03:55

Грибы лисички очень полезны – они обладают уникальными свойствами и содержат много полезных веществ. Однако 5 категориям людей они могут серьезно навредить.

Грибы лисички
Какая польза и вред лисичек/ griby.org.ua

Грибы лисички получили такое название из-за своей рыжей окраски, как у лисы. Но известны они не только из-за своего цвета – такие грибы обладают уникальными свойствами. Они не накапливают в себе радиоактивные вещества, почти никогда не бывают червивые или поврежденные насекомыми, и в то же время обладают способностью улучшать здоровье человека и даже способствуют похудению.

Пользу грибов лисичек невозможно оспорить. Их мякоть – ценный источник полезных веществ.

В лисичках содержатся:

  • макроэлементы (калий, магний, кальций и другие),
  • микроэлементы (железо, цинк, марганец и др),
  • витамины А, Д2, РР, С, группы В и другие.

Такие грибы имеют в своем составе восемь незаменимых аминокислот, а также несколько полисахаридов с уникальными свойствами.

Польза грибов лисичек

Из-за своих уникальных свойств лисички могут влиять на различные системы и органы человека и улучшать состояние здоровья.

Так, лисички могут:

  • укрепить иммунитет,
  • помочь вывести паразитов из организма,
  • улучшить функционирование печени и поджелудочной железы,
  • способствовать выздоровлению во время лечения туберкулеза,
  • укрепить сердечную мышцу,
  • вывести из организма радионуклиды, соли тяжелых металлов и др,
  • применяться как вспомогательное средство вместе с другими лекарствами, которые выписал врач, во время комплексной терапии рака печени и молочной железы.

Однако свои лекарственные свойства грибы лисички сохраняют только в сыром виде. Во время термической обработки таких грибов или замораживания они теряют свои полезные свойства.

И стоит помнить, что перед применением грибов лисичек для улучшения своего здоровья или лечения каких-то болезней сперва стоит посоветоваться с врачом.

Вред грибов лисичек

Не смотря на целый список полезных свойств таких грибов, они имеют и свои противопоказания. Грибы лисички нельзя употреблять:

  • тем, у кого есть на них аллергия,
  • детям младше 3 лет,
  • людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Также их стоит употреблять с осторожностью беременным женщинам и тем, которые кормят грудью.

Читайте также:

грибы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:40

Необычайно полезные груши: кому нужно начать их есть, а кому срочно прекратить

04:10

Сильно похолодает и врежет снегопад: синоптики рассказали, когда ждать морозов в УкраинеВидео

03:55

Укрепят иммунитет и сердце: кому можно есть грибы лисички, а кому они навредят

03:22

Как не испортить посуду: что категорически запрещено мыть в посудомойке - секреты хозяйкам

03:20

Самая вкусная и невероятно полезная заправка к борщу на зиму: очень простой секретный рецептВидео

Реклама
02:35

Военный эксперт объяснил, зачем РФ имитирует массированное наступление на Донбассе

02:03

"Фрик, он есть фрик": похорошевшую Волочкову перепутали со Зверевым

01:40

"На Чернобыль это будет не похоже": эксперт спрогнозировала последствия аварии на захваченной ЗАЭС

01:04

Гороскоп на неделю 15-21 августа: Ракам – деньги, Львам – ревность, Скорпионам – счастье в любвиВидео

00:51

Приметы на 12 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

00:27

Россияне оттащили войска и не могут прорвать оборону ВСУ - Олег ЖдановВидео

00:05

Гороскоп на сегодня, 12 августа 2022: Львам – деньги, Девам – серьезная ссора, Козерогам – обманВидео

00:05

"Угроза нападения на мост": Скабеева закатила истерику из-за троллинга Минобороны Украины

11 августа, четверг
23:29

Обстрелами ЗАЭС Россия пробила дно в истории терроризма - ЗеленскийВидео

23:02

"Позор на весь мир": жена оккупанта разнесла позицию России после взрывов в Крыму

22:51

Приметы на 13 августа: какие 5 запретов строго запрещено нарушать перед Медовым спасомВидео

22:33

Секрет сочного фарша раскрыт: изобретательные хозяйки добавляют в него сахар

22:27

Могут взорвать ЗАЭС: в СНБО назвали "цветочками" аварию в Чернобыле и предупредили украинцевВидео

22:27

Путин срочно отправил Медведева на Донбасс: состоялась встреча с главарями ОРДЛО

21:56

Кулеба резко ответил Шольцу на скандальное заявление о "войне Путина"Видео

Реклама
21:54

В МВД назвали самую заминированную область Украины после изгнания россиян

21:18

В Москве мужчина убил друга, потому что тот был против войны в Украине

21:10

"Патологическая русофобия": Захарова устроила истерику из-за решения ЛатвииВидео

20:51

РФ усилит ракетные обстрелы: Жданов предупредил об опасности в ближайшие неделиВидео

20:50

Как во время стирки убрать с одежды шерсть домашних животных - секреты хозяйкам

20:49

Не удивляйтесь отчету Amnesty Internationalмнение

20:35

В Украине за год в шесть раз взлетела цена: главный ингредиент борща адски подорожал

20:26

Сильнейшая головная боль и ожоги на теле: какие комнатные растения нельзя держать в домеВидео

20:04

Путин делал ставку на август, но вряд ли сможет захватить Украину - Минобороны БританииВидео

20:00

2-летняя дочь экс-Виагры Димопулос душевно спела "Ой у лузі"

19:46

"У тебя грудь супер": Анна Тринчер показала 9 татуировок в интимных местахВидео

19:45

Возле Бердянска прогремели мощные взрывы: там дислоцируются оккупантыВидео

19:33

Мощные взрывы в Крыму: российские оккупанты должны быть наказаны - ДаниловВидео

19:24

Полоса трудностей и неприятностей: 3 знака зодиака ждет непростой конец августа

19:10

Модельер Андре Тан назвал три фильма, которые побуждают гордиться УкраинойВидео

18:56

Украину атакует сильнейшая гроза и шторм: синоптики предупредили о бушующем циклонеВидео

18:52

Новые обстрелы ЗАЭС: оккупанты попали возле первого энергоблокаВидео

18:50

День молодежи в Украине в 2022 году: традиции праздника, поздравления и картинки

18:33

Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина

18:21

Традиции на Успенский пост 2022: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать и календарь питанияВидео

Реклама
18:19

"Второй Чернобыль": Жданов предупредил о катастрофических последствиях в случае подрыва Запорожской АЭСВидео

18:06

Жена Гордона показала, как в прозрачной футболке "тянет" Путина за ухо

17:37

Блогер из Днепра обозвала украиноязычных и назвала их виновными в войнеВидео

17:32

Цены на хлеб и сигареты резко взлетели: что ждет украинцевВидео

17:03

"Героически" охотились за ВСУ в тылу: пропагандистка из РФ села в лужу с рассказом о гибели сотни русских

17:02

Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: на территории начался пожар - ЭнергоатомВидео

16:42

РФ готовит "акцию", чтобы дискредитировать президента Украины – разведкаВидео

16:41

Журналисты разбирались во "фруктовых схемах" Львовской ГНС

16:32

Причастны ли ВСУ к взрывам в Крыму: ответ Генштаба и МинобороныВидео

16:31

Троица в 2023 году в Украине: дата, традиции и запреты праздника

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять