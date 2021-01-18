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Уменьшает повреждение печени и лечит рак: назван рецепт латте, продлевающий жизнь

18 января 2021, 14:28

Островное государство, у которого самая длинная средняя продолжительность жизни в мире - 81,2 года, - большие поклонники таких напитков.

куркума
Островное государство, у которого самая длинная средняя продолжительность жизни в мире - 81,2 года, - большие поклонники таких напитков. / Фото: Instagram/spicemarket.com.ua

Исследования показывают, что долгая продолжительность жизни объясняется здоровым питанием. Как правило, здоровая сбалансированная диета должна состоять не менее чем из пяти порций разнообразных фруктов и овощей каждый день.

Также настоятельно рекомендуется выполнять достаточное количество упражнений, рекомендуемое количество - не менее 150 минут в неделю. С зимними днями возникает необходимость в теплом напитке, чтобы согреть нас изнутри, и, согласно исследованиям, употребление этого теплого напитка также может помочь продлить вашу жизнь.

Многочисленные исследования показали, что латте с куркумой обладает широкими противовоспалительными и другими противораковыми свойствами.

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Островное государство, у которого самая длинная средняя продолжительность жизни в мире - 81,2 года, - большие поклонники напитков с куркумой.

Говорят, что жители Окинавы пьют обильное количество горячего напитка и могут предположить, что их привычка пить может повлиять на их продолжительность жизни.

Куркума и куркумин, как известно, помогают уменьшить сердечно-сосудистые осложнения, предотвращать и лечить рак и помогают предотвратить диабет 2 типа.

В исследовании, проведенном Национальной медицинской библиотекой США и Национальными институтами здоровья, были изучены экстракт куркумы и его активное соединение, куркумин, а также то, как он может помочь при повреждении печени.

В исследовании отмечается: "Ранее сообщалось, что куркумин, основной активный компонент куркумы, облегчает повреждение печени. Мы предположили, что экстракт куркумы и куркумин защищают печень, снижая окислительный стресс и подавляя перекисное окисление липидов".

Исследование показало, что куркумин может защитить от повреждения печени, и что потенциальные преимущества куркумина для печени и желчного пузыря включают увеличение выработки желчи пищеварительной жидкости, а также защиту клеток печени от повреждения химическими веществами, связанными с желчью.

Куркума используется в аюрведической медицине, и ее активный ингредиент, куркумин, обладает сильными антиоксидантными свойствами, необходимыми для функционирования клеток.

Исследования показали, что диета, богатая антиоксидантами, может помочь снизить риск инфекций и болезней.

Куркума и куркумин, как известно, помогают уменьшить сердечно-сосудистые осложнения, предотвращать и лечить рак, а также помогают и предотвращают диабет 2 типа.

здоровье
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