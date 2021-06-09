Уменьшило ли ношение масок риск заразиться коронавирусом - ответ ученых

Уменьшило ли ношение масок риск заразиться коронавирусом / УНИАН

Ношение масок и социальное дистанцирование уменьшает риск заболевания SARS-CoV-2. Это подтверждают данные опроса, проведенного международным консорциумом исследователей Axios-Ipsos, сообщает издание Axios.

Респонденты, которые сообщали, что никогда не носили маски, имели в два раза больше шансов получить положительный результат теста на COVID-19, чем те, кто все время носили средства индивидуальной защиты органов дыхания. Только 11% людей, пользующихся масками вне дома, заразились коронавирусом, а среди тех, кто не носил маски, заразившихся оказалось 23 процента.

Те, кто пользовался масками, чаще проходили тестирование. 30 процентов людей, которые постоянно носили маски, сообщили, что проходили тестирование на COVID-19. Эта доля среди тех, кто не всегда надевал маски, использовал их время от времени или не надевал их вообще, составила 23, 20 и 12% соответственно. Это указывает на то, что реальное число заразившихся среди людей, не пользующихся масками, может быть выше.

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Напомним, ранее специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.

Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.