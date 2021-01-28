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Умывание холодной водой: в чем польза для кожи

28 января 2021, 20:34

Горячая вода удаляет масла, которые могут вызвать высыпания.

женщина, лицо
Горячая вода удаляет масла, которые могут вызвать высыпания / womenstalk.ru

Ежедневное умывание лица - это уход за кожей номер один. Так вы избавитесь от загрязнений, таких как грязь, мусор и бактерии, и кожа станет чистой и свежей.

Все может усложниться, если вы не знаете, сколько раз в день нужно мыть лицо, какие продукты использовать и даже какую температуру воды использовать. Теплую? Горячую? Холодную?

В этой статье мы расскажем, какая лучше для кожи холодная или горячая вода, а также дадим вам советы по умыванию лица.

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Холодная вода и кожа

Умывание холодной водой оказывает положительное воздействие на кожу. Например, профилактика прыщей - одно из таких потенциальных преимуществ.

Горячая вода удаляет масла, которые могут вызвать высыпания, говорит София Кнапп, лицензированный косметолог из линии ухода за кожей и косметики Oxygenetix.

В результате "это может заставить вашу кожу производить жира еще больше". В этом случае холодная вода может отлично справиться с регулированием уровня масла.

Холодная вода также может быть лучше при определенных кожных заболеваниях, например, при розацеа. Горячая же вода заставляет кровеносные сосуды расширяться, и ваша кожа становится более красной.

Преимущества холодной воды

По словам Кнаппа, холодная вода может быть особенно полезна для сухой или склонной к акне кожи. "Если у вас хронически сухая кожа, горячая вода может снизить уровень кожного сала (масла) и усугубить проблему, поэтому холодная вода является хорошей альтернативой".

Во-вторых, горячая вода открывает поры, а холодная закрывает их. Это полезно для кожи по ряду причин, а именно: сужение пор и удаление волос на лице.

Вы также найдете несколько преимуществ для здоровья холодного душа, то есть любого душа с температурой воды ниже 21 ° C.

Некоторые из преимуществ холодного душа - и любой формы гидротерапии - включают улучшение кровообращения, повышение уровня эндорфинов и ускоренный метаболизм.

Недостатки холодной воды

У использования холодной воды для лица есть некоторые недостатки.

"Поскольку холодная вода сужает поры, бактерии и мусор могут попасть в ловушку, и их не так легко удалить, как с помощью теплой воды", - объясняет Кнапп.

Она рекомендует сначала умыться теплой водой, чтобы смыть макияж и смыть дневные загрязнения. "Затем закончите ополаскиванием холодной водой, чтобы сузить поры и улучшить кровообращение для здорового сияния".

Холодное против горячего

Почему теплая вода может быть лучше

"Теплая вода делает кожу более гладкой, что делает поры меньше, а холодная вода уменьшает отечность", - говорит Бил.

Американская академия дерматологии рекомендует умывать лицо теплой водой.

Это идеальная золотая середина для всех типов кожи, так как Бил объясняет, что горячая вода лишает вашу кожу защитных масел, которые помогают удерживать влагу.

Еще одно преимущество мытья лица теплой водой заключается в том, что оно позволяет лучше впитывать средства по уходу за кожей.

Важно выбрать температуру и придерживаться ее. Бил предупреждает, что вы рискуете сломать мелкие капилляры под кожей, если подвергнете кожу воздействию экстремальных температур воды, например, при переключении с горячей на холодную.

Как часто нужно умывать лицо?

Как правило, вы должны умываться дважды в день - утром и вечером. Слишком частое мытье может высушить кожу и вызвать раздражение.

"Мы собираем опасное количество бактерий на наших наволочках, поэтому важно быстро очистить их утром перед увлажняющим кремом", - объясняет Кнапп.

"Дневное мытье также важно, так как помогает уменьшить отечность, которая часто возникает при первом пробуждении", - говорит Бил.

Кнапп добавляет, что ночное мытье необходимо для удаления макияжа и мусора, скопившихся в течение дня, с вашей кожи.

Советы по поддержанию чистоты лица

Американская академия дерматологии рекомендует очищать лицо кончиками пальцев, а затем промокнуть насухо мягким полотенцем.

Смывайте пот. Бил говорит, что вы должны умываться после любой тренировки, поскольку пот может забивать поры.

Оставайтесь гидратированными. Держите кожу увлажненной, потребляя достаточное количество воды в день. Эксперты в области здравоохранения рекомендуют восемь стаканов в день.

Используйте продукты с умом. Состав средства для умывания полностью зависит от типа вашей кожи. Бил объясняет, что большинство очищающих средств с активными ингредиентами не остаются на вашем лице достаточно долго, чтобы быть полностью эффективными.

"Вместо этого лучше нанести на кожу мягкое очищающее средство, а затем использовать сыворотки и лосьоны с необходимыми активными ингредиентами, такими как салициловая кислота, гликолевая кислота, молочная кислота, витамин С и другие".

здоровье
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