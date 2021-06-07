Умываться или нет: дерматологи развенчали 10 мифов

Обычное мыло лишит вас натуральных масел/ Pixabay

Мы привыкли слушать частые "нельзя" в отношении здоровья кожи и ее внешнего вида. Insider разобрался в вопросом глубже и расспросил дерматологов о здоровье кожи.

Миф: нельзя мыть лицо в душе.

Хотя некоторые думают, что мытье лица не должно быть частью вашего режима принятия душа, это может быть хорошо, если вы будете осторожны, - сказал Шаса Ху, сертифицированный дерматолог и соучредитель консультационной службы по уходу за кожей BiaLife.

"Когда вы умываетесь в душе, теплый пар из душа способствует более глубокому отшелушиванию и очищает поры", - объяснил Ху.

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Она продолжила: "Пока вы не используете горячую воду или жесткое мыло, мытье лица в душе сэкономит вам время, сэкономит воду и даст вам более глубокую очистку, чтобы подготовить кожу к отдыху".

Миф: всегда нужно умываться дважды в день.

Дерматолог из Нью-Йорка Хэдли Кинг сказала, что нужно ли вам мыть лицо два раза в день, зависит от вашего типа кожи и от того, что вам нужно смывать.

По словам Кинг, сухую или чувствительную кожу можно очищать один раз вечером, но для жирной кожи может потребоваться очищение не реже двух раз в день. Однако, если вы завершили тренировку в поту или нанесли сильный макияж, она рекомендует всегда умываться после занятий в спортзале или перед сном.

"Очищение перед сном обычно рекомендуется не только для удаления макияжа, но и для удаления грязи и загрязнений, которые накапливаются на нашей коже в течение дня", - сказал Кинг.

Эти частицы, добавила она, могут вызвать окислительное повреждение и способствовать разрушению коллагена и появлению морщин.

"Если вы используете ночные средства для ухода за кожей, которые оставляют на коже остатки или пленку, то вы, вероятно, захотите очистить лицо и утром", - сказала она.

Миф: ваши продукты эффективны только в том случае, стянутости

"Нет боли - нет пользы" - неприменимо, когда дело доходит до ухода за кожей, - сказала Одри Кунин, дерматолог и основательница бренда клинических средств ухода за кожей DERMAdoctor.

"Когда кожа обжигается или раздражается ингредиентами для ухода за кожей, это нарушает защитную кислотную мантию кожи, что может привести к повышенной чувствительности кожи и даже к кожной инфекции", - объяснила она.

Однако, по словам Ху, некоторые кислоты и ретиноиды, отпускаемые по рецепту, могут вызывать легкое жжение или реакцию шелушения, пока кожа не привыкнет к нему.

"В общем, эти симптомы исчезают, когда клеточный оборот восстанавливается под действием активного ингредиента", - сказал Ху.

Если вы не уверены, является ли реакция вашей кожи на продукт нормальной, обратитесь к дерматологу, прежде чем продолжить использование.

Миф: Умывание лица водой с мылом будет обычным делом

"Обычное мыло предназначено для чистки обычных вещей. У вас нестандартная кожа", - сказала Рэйчел Назарян, дерматолог из Нью-Йорка.

Обычное мыло лишит вас натуральных масел и "нарушит pH вашей кожи и повредит кожный барьер", - сказала она, что может вызвать сухость и раздражение.

Вместо этого вымойте кожу нежным очищающим средством без отдушек, которое обеспечит глубокую очистку и сохранит ваш уникальный цвет лица.

Миф: чистка щеткой - лучший способ глубоко очистить кожу

По словам Ху, вопреки распространенному мнению, чистка мочалкой или механическими устройствами не удалит масло или полимеры для макияжа с поверхности кожи.

"Со временем ваша кожа реагирует на агрессивное механическое отшелушивание, производя больше масла, что может привести к засорению", - сказала она. "Это часто становится порочным кругом".

Механические скрубберы могут даже вызвать "микроскопические трещины" на коже, что может повысить риск аллергической реакции или раздражения кожи.

Если вам необходимо очистить кожу, она рекомендует использовать мягкую муслиновую ткань или мягкое отшелушивающее очищающее средство.

Миф: у вас прыщи, потому что вы не умываете лицо каждый день

По словам Кинга, хотя поддержание чистого цвета лица определенно помогает предотвратить высыпания, есть и другие факторы, такие как генетика и гормоны, которые могут вызвать прыщи.

"Если у вас жирная кожа и вы склонны к акне, то да, вы можете получить больше закупоренных пор и высыпаний прыщей, если не будете регулярно мыть лицо", - сказала она. "Но если у вас нет особой жирности или предрасположенности к акне, не мыть лицо каждый день, вряд ли у вас появятся прыщи".

Миф: не следует сушить лицо мочалкой.

Сушка лица мочалкой может быть проблематичной только в двух ситуациях: во-первых, если ткань загрязнена бактериями, дрожжами или грибками, а во-вторых, если ткань настолько абразивная, что вызывает раздражение.

Тем не менее, Кинг сказал, что обычно можно использовать чистую ткань для лица, если вы "осторожно промокнете насухо, но не втираете".

Миф: не нужно снимать макияж перед тем, как умыться.

Некоторые люди считают, что очищающее средство может смыть макияж и очистить кожу одним махом, но Ху настоятельно рекомендует сделать снятие макияжа первым шагом в повседневном уходе за кожей.

"Макияж содержит пигменты, консерванты, минералы и металлы, которые часто могут закупорить поры, если оставить их слишком долго… и предотвратить проникновение средств по уходу за кожей", - пояснила она. "Очень важно удалить макияж в качестве первого шага в вашем ночном распорядке".

Миф: Достаточно "умыться" только салфеткой для снятия макияжа.

По словам Назарян, хотя удаление макияжа должно быть первым шагом вашего ночного распорядка, это не должно быть единственным шагом, особенно если вы используете салфетки для снятия макияжа.

"Очищающие салфетки удаляют большую часть бактерий, грязи и масла, но также оставляют после себя следы", - сказала она. "Это потенциально может привести к появлению прыщей и инфицирования желез, особенно вокруг век и ресниц. Для надлежащего очищения лица требуется ополаскивание на водной основе".

Миф: не нужно мыть руки перед умыванием лица.

По словам Ху, даже если ваши руки не выглядят, всегда лучше вымыть их, прежде чем прикасаться к лицу.

"Большинство людей часто используют руки для набора текста на клавиатуре и телефоне или для вождения", - сказала она, и бактерии и химические вещества на этих поверхностях могут вызвать раздражение или инфекцию кожи и глаз, особенно у людей, склонных к экземе.