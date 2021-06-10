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Употребление цельных фруктов может снизить риск неизлечимой болезни

10 июня 2021, 22:00

Если у человека диабет 2 типа, клетки его тела с трудом усваивают глюкозу из крови.

Диабет
Здоровые диеты для профилактики и лечения диабета, как правило, были богаты цельнозерновыми, фруктами и овощами / УНИАН

В новом исследовании исследователи обнаружили связь между регулярным употреблением умеренного или большого количества фруктов и более низким риском диабета 2 типа.

Исследователи, стоящие за исследованием, опубликованным в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма, также обнаружили, что употребление большего количества фруктов связано с благоприятными уровнями толерантности к глюкозе и чувствительности к инсулину, которые связаны с диабетом 2 типа.

Сахарный диабет 2 типа

Если у человека диабет 2 типа, клетки его тела с трудом усваивают глюкозу из крови. Эксперты также называют это инсулинорезистентностью, поскольку именно инсулин - гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, - способствует передаче сахара в крови клеткам, пишет Medical News Today.

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Поджелудочная железа будет продолжать вырабатывать инсулин, и пока она вырабатывает его в достаточном количестве, уровень сахара в крови человека остается стабильным.

Однако, как только поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина, чтобы помочь клеткам преодолеть неспособность усваивать глюкозу, уровень сахара в крови человека поднимется до опасного уровня. Высокий уровень сахара в крови в течение длительного периода времени может вызвать проблемы со здоровьем, включая потерю зрения, болезни сердца и почек.

По данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек, люди могут предотвратить или отсрочить диабет, набрав умеренный вес, будучи более физически активными и придерживаясь более сбалансированной диеты.

В статье, опубликованной в The Lancet, доктор Франк Б. Ху из отдела эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне, Массачусетс, и его соавторы обобщают текущие исследования питания и диеты в том, что касается предотвращения диабета.

Доктор Ху и его соавторы подчеркивают, что "здоровые диеты для профилактики и лечения диабета, как правило, были богаты цельнозерновыми, фруктами и овощами, орехами, и бобовыми, умеренным потреблением алкоголя и меньше рафинированными зерновыми, красным/переработанным мясом и напитки с сахаром".

Польза фруктов

Исследователи обнаружили связь между высоким уровнем потребления фруктов и более низким риском развития диабета 2 типа в ходе 5-летнего контрольного обследования.

Они также обнаружили связь между более высоким потреблением фруктов и лучшими показателями чувствительности к инсулину и непереносимости глюкозы.

По словам автора-корреспондента доктора Никола Бондонно из Института исследований питания Университета Эдит Коуэн в Перте, Австралия, люди, потреблявшие около 2 порций фруктов в день, имели на 36% меньший риск развития диабета 2 типа по сравнению с следующие 5 лет, чем те, кто потреблял менее половины порции фруктов в ден. "Мы не наблюдали таких же закономерностей для фруктового сока. Эти результаты показывают, что здоровая диета и образ жизни, включая употребление цельных фруктов, являются отличной стратегией для снижения риска диабета", - говорит она.

Причинная связь?

Исследователи отмечают, что их результаты только демонстрируют связь между потреблением цельных фруктов и снижением риска диабета. Потребуются дополнительные исследования, чтобы увидеть, смогут ли они определить причинно-следственную связь.

Тем не менее, исследователи предлагают ряд причин, которые могут объяснить эту связь. Они отмечают, что "большинство фруктов обычно имеют низкую гликемическую нагрузку, но при этом богаты клетчаткой, витаминами, минералами и фитохимическими веществами, которые могут играть определенную роль".

Доктор Бондонно и ее коллеги подчеркивают тот факт, что исследователи связывают низкий уровень клетчатки, в частности, с диабетом 2 типа.

Это также может объяснить, почему они не обнаружили связи между потреблением фруктового сока и снижением риска диабета 2 типа: почти вся клетчатка из фруктов удаляется во время обработки фруктового сока.

здоровье
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