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Упражнение Кегеля: зачем оно нужно и как его делать

27 января 2021, 15:32

Упражнение Кегеля - отличный инструмент для улучшения здоровья тазового дна.

Либидо
Упражнение Кегеля - отличный инструмент для улучшения здоровья тазового дна / aspekty.net

Если вы впервые услышали об упражнениях Кегеля, у вас, вероятно, нет твердого понимания, что это такое и почему, женщины практикуют его или даже вкладывают шарики в свое влагалище.

Хотя это может показаться странным, упражнение Кегеля - отличный инструмент для улучшения здоровья тазового дна, а также улучшения сексуального здоровья и либидо.

Издание The EveryGirl поговорило с доктором Рэйчел Гельман, специалистом по тазовому дну из Сан-Франциско, чтобы понять, действительно ли Кегель того стоит.

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Упражнение Кегеля - что это?

По словам доктора Гельмана, упражнения Кегеля - это упражнение, в котором вы сокращаете и расслабляете мышцы тазового дна. "Тазовое дно - это мышечная чаша в тазу, которая поддерживает органы малого таза (мочевой пузырь, толстую кишку, матку или простату)", - сказал доктор Гельман. Как и любые другие мышцы тела, тазовое дно можно укрепить с помощью упражнений.

Упражнение Кегеля - преимущества

Вопреки тому, что думает большинство людей, Кегель - это не только для секса. Доктор Гельман объяснил, что Кегель обычно назначают людям с недержанием мочи. Однако есть обширный список различных преимуществ выполнения упражнений Кегеля. Кегель помогает расслабить и сократить мышцы тазового дна, улучшить кровообращение во влагалище (помогает с возбуждением) и может улучшить сексуальное признание (потому что вы лучше контролируете эти мышцы).

Как определить мышцы Кегеля?

Доктор Гельман считает, что многие женщины не могут правильно выполнять Кегель, просто слушая инструкции. Поэтому она заявляет, что любой, у кого есть признаки и симптомы дисфункции тазового дна с недержанием или ослабленными мышцами тазового дна, должен проконсультироваться с физиотерапевтом, чтобы составить план лечения.

"Многие люди, в том числе страдающие недержанием, на самом деле имеют гиперактивные мышцы тазового дна, и им нужно работать над их расслаблением, а не над их укреплением. Если мышцы находятся в защищенном или гипертоническом состоянии, они уже находятся в предельном диапазоне движений и не смогут сокращаться дальше, когда им нужно. Например, когда человеку нужно остановить выход мочи", - сказала Гельман.

Если вы хотите попробовать упражнения Кегеля дома, прежде чем обратиться к физиотерапевту, самый простой способ сделать это - сжать мышцы таза и расслабить их. Это такое же движение, как если бы вы задерживали струю мочи. Однако не пытайтесь это сделать, пока вы на самом деле пытаетесь помочиться, потому что это может нарушить путь между мозгом и мочевым пузырем, что приведет к тому, что людям будет сложно начать и остановить мочеиспускание. Кегель можно делать где угодно - попробуйте прямо сейчас.

Обратите внимание на мышцы, которые вы используете для сокращения. Не используйте мышцы живота, ягодиц или ног для сокращения тазового дна - это не поможет вам активировать нужные мышцы.

Если вы заметили, что не получаете желаемых результатов или хотите более подробного обсуждения своего тазового дна (особенно, если вы недавно родили ребенка), запишитесь на прием к своему терапевту.

Кому следует делать упражнение Кегеля?

Каждый может выполнять упражнения Кегеля для улучшения своего сексуального и репродуктивного здоровья и хорошего самочувствия. Однако, если вы страдаете недержанием мочи, болями в области таза или любыми другими признаками дисфункции, вам следует обратиться к врачу по поводу плана лечения, который может включать упражнения Кегеля.

Доктор Гельман сказала, что встреча с врачом - лучший способ подойти к лечению, потому что "некоторым людям, возможно, нужно работать над силой, в то время как другим может потребоваться работа над выносливостью, а другим может потребоваться работа над координацией мышц, что потребует другие виды Кегеля".

здоровье секс
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