УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Упражнения и рак: ученые обнаружили новые данные

17 февраля 2021, 16:01

Рак является второй по значимости причиной смерти в мире после болезней сердца.

1593683480-8085.jpg
Рак является второй по значимости причиной смерти в мире после болезней сердца/Pixabay

Исследователи изучают связь между физической активностью и раком простаты, поджелудочной железы, груди и легких.

Рак является второй по значимости причиной смерти в мире после болезней сердца. Исследователи, изучающие эффекты упражнений как естественного средства профилактики и неинвазивного лечения рака, представят свою работу на конференции Американского физиологического общества (APS) по интегративной физиологии упражнений.

Упражнения могут улучшить эффект лучевой терапии при раке простаты

Лучевая терапия, также называемая радиотерапией, использует высокоэнергетические лучи для уничтожения раковых клеток и уменьшения опухолей. У некоторых людей радиация может быть основным методом лечения рака простаты.

Драйден Баумфальк, магистр медицины, из Университета штата Канзас, вместе с лабораторией Бенке, изучил влияние как одной тренировки, так и длительных тренировок на эффективность лучевой терапии на крысиной модели рака простаты.

Они обнаружили, что у животных, занимающихся физическими упражнениями, улучшились аэробные способности и повысилась радиочувствительность опухолей по сравнению с сидячими крысами.

"Упражнения имеют потенциал для улучшения микросреды опухоли, что улучшает лучевую терапию по сравнению с сидячими аналогами, сохраняя или улучшая любое связанное с раком снижение аэробной способности", - сказал Баумфальк.

Физические упражнения замедлили рост опухоли на мышиной модели рака простаты

Кай Дзоу, доктор философии, и его докторант Бенджамин Куглер, магистр медицины, из Массачусетского университета в Бостоне, исследовали связь между физической активностью и ростом опухоли на мышиной модели. Исследовательская группа обнаружила, что "добровольные упражнения замедляют рост опухоли на животной модели устойчивого рака простаты, одной из форм прогрессирующего рака простаты", - писали Цзоу и Куглер. Кроме того, анализ тканей показывает, что "упражнения подавляют несколько жизненно важных процессов роста и прогрессирования опухоли", добавили они.

Рак молочной железы

По оценкам Американского онкологического общества, у 1 из каждых 8 женщин в США в течение жизни разовьется рак груди. Химиотерапия остается лечением первой линии при раке молочной железы на ранних и поздних стадиях, но увеличивает риск сердечных заболеваний, частично за счет повреждения эндотелиальных клеток, выстилающих кровеносные сосуды.

В отдельных исследованиях Джаред Дикинсон, доктор философии из Университета Центрального Вашингтона, и Мари Маклафлин, магистр наук из Эдинбургского университета Нэпиера в Шотландии, изучали взаимосвязь между физическими упражнениями, кардиореспираторным здоровьем и раком груди.

Исследовательская группа Дикинсона наблюдала за людьми с раком груди, которые получали химиотерапию, содержащую антрациклин.

"Наши предварительные данные предполагают, что стратегические упражнения, начатые до и продолжающиеся во время лечения рака груди антрациклиновой химиотерапией, могут обеспечить многообещающую терапевтическую стратегию для минимизации пагубных побочных эффектов антрациклиновой химиотерапии и лучшего сохранения кардиореспираторной пригодности и мышечной массы при раке груди пациенты, - сказал Дикинсон.

Рак поджелудочной железы

Эмили ЛаВой, доктор философии из Хьюстонского университета, и ее коллеги изучали влияние упражнений средней интенсивности на мышиной модели рака поджелудочной железы. Рак поджелудочной железы может быть особенно опасной формой рака, потому что он часто диагностируется на более поздних стадиях и быстро распространяется.

Хотя пробная выборка была небольшой, что требовало дальнейшего изучения, результаты были оптимистичными. "Всего 75 минут в неделю упражнений на беговой дорожке, выполняемых в 15-минутных сериях с интенсивностью, аналогичной быстрой ходьбе, значительно уменьшили размер опухоли за две недели и увеличили инфильтрацию CD8 + Т-клеток убивающих рак лейкоцитов", - написал ЛаВой.

Рак легких

Рак легких - один из наиболее распространенных видов рака, на который приходится примерно 25% всех случаев смерти от рака. Патрик Райан, магистр медицины, из Техасского университета A&M, и его исследовательская группа обнаружили, что обработка культивированных клеток рака легких кровью, собранной из сокращающихся мышц - мышц, которые были задействованы, - не дает такого большого роста, как необработанные клетки.

"Мышцы высвобождают сигнальные молекулы, когда они сокращаются, и эти молекулы могут влиять на поведение других клеток", - объяснил Райан. "Это захватывающе и потому, что демонстрирует новый способ, которым физические упражнения помогают нам оставаться здоровыми, а также помогают нам определять новые соединения, борющиеся с раком", - добавляет он.

здоровье Рак
Сейчас вы просматриваете новость «Упражнения и рак: ученые обнаружили новые данные». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Врач рассказала, кому нельзя пить молоко и кефирВрач рассказала, кому нельзя пить молоко и кефир Комаровский предупредил о серьезной опасности зимних развлечений украинцевКомаровский предупредил о серьезной опасности зимних развлечений украинцев Врач назвала опасные свойства гранатаВрач назвала опасные свойства граната В Одесской области произошла вспышка опасного вирусаВ Одесской области произошла вспышка опасного вируса Что за соки помогут телу избежать запоров - совет диетологовЧто за соки помогут телу избежать запоров - совет диетологов
Следующий материал

Последние новости

17:09
Гороскоп на 18 февраля для всех: вредные решения, опасные поездки и шанс
17:07
В центре Житомира поймали психа, который бросался на людей с ножом Фото
16:44
Игра про Джеймса Бонда от создателей Hitman: появились новые подробности Видео
16:41
Как правильно варить гречку — самый простой и вкусный рецепт Видео
16:40
В Днепре уволили сотрудницу кафе, говорившую "Днепр - русский город" Видео
Реклама
16:40
Карантин в Украине с 22 февраля: в Минобразования рассказали о работе детсадов и школ Видео
16:01
Упражнения и рак: ученые обнаружили новые данные Видео
16:00
Ивано-Франковщину закроют на жесткий карантин - Ляшко Видео
15:57
Украинская ведущая нашла склад с костями в пещере африканского шамана
15:37
Ученые узнали, где нужно жить, чтобы меньше болеть Видео
15:32
Китайской вакцине от коронавируса доверяет мизерное число украинцев - опрос Видео
15:32
Рассекречены фишки Android 12: игровой режим и сюрприз для лежебок
15:19
Украину в ближайшие дни накроют сильные морозы - синоптик Видео
15:07
В PS Store началась распродажа с двойными скидками для владельцев подписки
15:06
Как избавиться от менструальной боли быстро: врач поделился способами Видео
15:04
Рада в первом чтении приняла закон о "налоге на Google"
14:55
Матч Динамо-Брюгге перенесли и на него пустят зрителей - СМИ Видео
14:44
Новый карантин в Украине: названы послабления и запреты Видео
14:42
На заседании СНБО могут ввести санкции против Медведчука - СМИ Видео
14:40
Рак почек: скопление вен на этом органе может быть ранним признаком Видео
Реклама
14:21
Степанов объяснил, при каких условиях карантин в Украине отменят Видео
14:06
Активист Антонов рассказал, кого подозревает в поджоге автомобиля Видео
13:47
Онлайн-магазин Steam объявил об увеличении скорости загрузки игр
13:40
Рада собралась судить людей в Крыму и ОРДЛО заочно Видео
13:33
До мая: Кабмин продлил карантин в Украине Видео
13:05
"Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077
13:02
В России не пустили в прокат фильм боевиков Ополченочка Видео
12:42
Эти изящные женские брюки клеш из 70-х будут повсюду весной и летом Фото Видео
12:22
Microsoft рассказала о грядущих обновлениях для консолей Xbox Series X|S
12:21
Путин объяснил, почему блокада достройки Северного потока-2 связана с Украиной Видео
12:11
Рада официально узаконила статус Майдана Видео
12:09
В Слуге народа предупредили Степанова об отставке из-за COVID-вакцинации Видео
11:42
В Украине выставили на продажу первую тюрьму
11:24
Кулеба о разговоре Кравчука с Пушилиным: Ему позволено больше, чем другим Видео
11:02
У Лаврова оценили работу с командой Байдена и пригрозили США ударом
11:02
Гороскоп на 17 февраля для всех: скачок привлекательности и случайная прибыль Видео
11:00
Ретинол: способы применения и побочные эффекты Видео
10:49
Путин вступился за своего кума из-за закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина Видео
10:40
Хотели украсть технологию вакцины от COVID-19: хакерам КНДР удалось взломать Pfizer - CNN Видео
10:24
Власти провалили вакцинацию и теперь пытаются снять с себя вину мнение
Реклама
10:18
Оккупанты среди ночи нагрянули с обысками к крымским татарам – чем ответил Киев Видео
09:53
Челлендж на спор: известны новые детали смертельного отравления школьниц в Боярке
09:42
У Лаврова объяснили, как санкции США отразятся на достройке Северного потока-2 Видео
09:04
В Киеве поезд на полном ходу раздавил легковушку: пассажира проволокло по рельсам с километр Видео
08:43
День доброты - поздравления в прозе, стихи и картинки с Днем доброты
08:40
Непогода в Украине: где ограничено движение транспорта Видео
08:37
Байден допустил мировое лидерство Китая и пригрозил Пекину последствиями Видео
08:18
Что привез Зеленский из поездки в ОАЭ мнение
07:54
Ким Чен Ын впервые за год показал публике свою жену Видео
07:15
Байден настроен завершить "вечные войны" за рубежом - Госдеп
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять