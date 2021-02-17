Упражнения и рак: ученые обнаружили новые данные

Рак является второй по значимости причиной смерти в мире после болезней сердца/Pixabay

Исследователи изучают связь между физической активностью и раком простаты, поджелудочной железы, груди и легких.

Рак является второй по значимости причиной смерти в мире после болезней сердца. Исследователи, изучающие эффекты упражнений как естественного средства профилактики и неинвазивного лечения рака, представят свою работу на конференции Американского физиологического общества (APS) по интегративной физиологии упражнений.

Упражнения могут улучшить эффект лучевой терапии при раке простаты

Лучевая терапия, также называемая радиотерапией, использует высокоэнергетические лучи для уничтожения раковых клеток и уменьшения опухолей. У некоторых людей радиация может быть основным методом лечения рака простаты.

Драйден Баумфальк, магистр медицины, из Университета штата Канзас, вместе с лабораторией Бенке, изучил влияние как одной тренировки, так и длительных тренировок на эффективность лучевой терапии на крысиной модели рака простаты.

Они обнаружили, что у животных, занимающихся физическими упражнениями, улучшились аэробные способности и повысилась радиочувствительность опухолей по сравнению с сидячими крысами.

"Упражнения имеют потенциал для улучшения микросреды опухоли, что улучшает лучевую терапию по сравнению с сидячими аналогами, сохраняя или улучшая любое связанное с раком снижение аэробной способности", - сказал Баумфальк.

Физические упражнения замедлили рост опухоли на мышиной модели рака простаты

Кай Дзоу, доктор философии, и его докторант Бенджамин Куглер, магистр медицины, из Массачусетского университета в Бостоне, исследовали связь между физической активностью и ростом опухоли на мышиной модели. Исследовательская группа обнаружила, что "добровольные упражнения замедляют рост опухоли на животной модели устойчивого рака простаты, одной из форм прогрессирующего рака простаты", - писали Цзоу и Куглер. Кроме того, анализ тканей показывает, что "упражнения подавляют несколько жизненно важных процессов роста и прогрессирования опухоли", добавили они.

Рак молочной железы

По оценкам Американского онкологического общества, у 1 из каждых 8 женщин в США в течение жизни разовьется рак груди. Химиотерапия остается лечением первой линии при раке молочной железы на ранних и поздних стадиях, но увеличивает риск сердечных заболеваний, частично за счет повреждения эндотелиальных клеток, выстилающих кровеносные сосуды.

В отдельных исследованиях Джаред Дикинсон, доктор философии из Университета Центрального Вашингтона, и Мари Маклафлин, магистр наук из Эдинбургского университета Нэпиера в Шотландии, изучали взаимосвязь между физическими упражнениями, кардиореспираторным здоровьем и раком груди.

Исследовательская группа Дикинсона наблюдала за людьми с раком груди, которые получали химиотерапию, содержащую антрациклин.

"Наши предварительные данные предполагают, что стратегические упражнения, начатые до и продолжающиеся во время лечения рака груди антрациклиновой химиотерапией, могут обеспечить многообещающую терапевтическую стратегию для минимизации пагубных побочных эффектов антрациклиновой химиотерапии и лучшего сохранения кардиореспираторной пригодности и мышечной массы при раке груди пациенты, - сказал Дикинсон.

Рак поджелудочной железы

Эмили ЛаВой, доктор философии из Хьюстонского университета, и ее коллеги изучали влияние упражнений средней интенсивности на мышиной модели рака поджелудочной железы. Рак поджелудочной железы может быть особенно опасной формой рака, потому что он часто диагностируется на более поздних стадиях и быстро распространяется.

Хотя пробная выборка была небольшой, что требовало дальнейшего изучения, результаты были оптимистичными. "Всего 75 минут в неделю упражнений на беговой дорожке, выполняемых в 15-минутных сериях с интенсивностью, аналогичной быстрой ходьбе, значительно уменьшили размер опухоли за две недели и увеличили инфильтрацию CD8 + Т-клеток убивающих рак лейкоцитов", - написал ЛаВой.

Рак легких

Рак легких - один из наиболее распространенных видов рака, на который приходится примерно 25% всех случаев смерти от рака. Патрик Райан, магистр медицины, из Техасского университета A&M, и его исследовательская группа обнаружили, что обработка культивированных клеток рака легких кровью, собранной из сокращающихся мышц - мышц, которые были задействованы, - не дает такого большого роста, как необработанные клетки.

"Мышцы высвобождают сигнальные молекулы, когда они сокращаются, и эти молекулы могут влиять на поведение других клеток", - объяснил Райан. "Это захватывающе и потому, что демонстрирует новый способ, которым физические упражнения помогают нам оставаться здоровыми, а также помогают нам определять новые соединения, борющиеся с раком", - добавляет он.