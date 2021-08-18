Уровень стресса может говорить о серьезной проблеме: как распознать надвигающуюся опасность

Эксперты рассказали, как избавиться от стресса / Телеграф

Каждый из нас ежедневно страдает от стресса. Причем, ситуации могут быть различными и исключительно индивидуальными. Однако эксперты предостерегают - если вы испытываете такое состояние бесконечно - это может быть признаком более серьезной проблемы, пишет СNN.

Несмотря на утверждения медиков о том, что стресс - это "нормальная реакция человека на любое физическое или эмоциональное явление, которое нагружает его", он лишь изредка может быть полезным и поспособствовать в преодолении тяжелой ситуации.

А если ваш стресс затянулся и стал хроническим - это говорит о раздражении нервной системы. А именно - он является "ядом" для человека, преобразовываясь в своеобразное токсическое вещество, которое наносит психике непоправимый вред.

Доктор Синтия Экрилл утверждает, что на самом деле очень трудно определить, когда стресс переходит в тревогу или депрессию.

Однако в точности известно, если беспокойство становится навязчивым вне стресса - это тревога. Если грусть приходит вне ситуации - это депрессия.

На что способен стресс:

усилить депрессию и обсессивно-компульсивное расстройство;

нарушить сон и концентрацию внимания.

Как избавиться от стресса:

медитации осознания;

занятия спортом;

дыхательные упражнения.

Эксперты подытожили, что при замедлении дыхания и концентрации на нем, мозг получает сигналы, что с ним все в порядке.