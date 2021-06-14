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"Ушные черви": ученые рассказали, почему вредно слушать музыку на ночь

14 июня 2021, 11:13

Ушные черви обычно поражают людей, когда они бодрствуют.

Украина, музыка
Эксперты из Техаса обнаружили, что у тех, кто слушает больше музыки перед сном, есть постоянные "ушные черви" / "ТЕТ"

Многие из нас слушают музыку перед сном, чтобы расслабиться, но новое исследование показывает, что это может серьезно повредить нашему ночному отдыху.

Эксперты из Техаса обнаружили, что у тех, кто слушает больше музыки перед сном, есть постоянные "ушные черви" - запоминающиеся песни, которые крутятся в голове, - а также плохой сон, сообщает The Daily Mail.

Ушные черви обычно поражают людей, когда они бодрствуют, но исследование показало, что они также могут возникать при попытке уснуть.

Исследование показало, что люди, которые регулярно болеют ушными червями по ночам - один или несколько раз в неделю - в шесть раз чаще страдают плохим качеством сна по сравнению с людьми, которые редко болеют ушными червями.

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Результаты противоречат идее о том, что музыка является снотворным и может помочь уснуть - на самом деле, спящий мозг продолжает обрабатывать музыку в течение нескольких часов после того, как музыка прекращается.

В исследовании использовались три очень запоминающиеся песни - "Shake It Off" Тейлор Свифт, "Call Me Maybe" Карли Рэй Джепсен и "Don't Stop Believin" Journey.Его возглавил Майкл Скаллин, доцент кафедры психологии и нейробиологии в Университете Бэйлора, который сам проснулся посреди ночи с песней, застрявшей в его голове.

"Почти все думали, что музыка улучшает их сон, но мы обнаружили, что те, кто слушал больше музыки, спали хуже", - сказал он.

"Наш мозг продолжает обрабатывать музыку, даже когда она не играет, в том числе, очевидно, когда мы спим. Все знают, что слушать музыку приятно. Подростки и молодые люди обычно слушают музыку перед сном. Но иногда хорошего бывает слишком много. Чем больше вы слушаете музыку, тем больше вероятность, что вы заразитесь ушным червем, который не исчезнет перед сном. Когда это произойдет, скорее всего, пострадает ваш сон", - говорит он.

Удивительно, но исследование показало, что некоторая инструментальная музыка с большей вероятностью может вызвать ушных червей и нарушить качество сна, чем лирическая музыка.

Это противоречит общепринятым представлениям о том, что инструментальная музыка более успокаивает, помогая отдыхать, или что лирическая музыка обычно имеет более заметные крючки, которые петляют в нашем мозгу.

"Что было действительно удивительно, так это то, что инструментальная музыка приводила к ухудшению качества сна - инструментальная музыка приводит примерно к вдвое большему количеству ушных червей", - сказал профессор Скаллин.

Организации здравоохранения обычно рекомендуют слушать тихую музыку перед сном, но эти рекомендации во многом основаны на самооценках исследований.

Например, на веб-сайте NHS музыка упоминается как способ победить бессонницу, а Национальный институт здоровья правительства США также перечисляет прослушивание музыки как совет, чтобы хорошо выспаться.

Профессор Скаллин советует людям контролировать прослушивание музыки или делать временные перерывы, если их беспокоят ушные черви, и стараться избегать этого непосредственно перед сном.

Исследование, опубликованное в журнале Psychological Science, включало опрос и лабораторный эксперимент.

В опросе приняли участие 209 участников, которые выполнили серию опросов о качестве сна, привычках прослушивания музыки и частоте ушных червей, в том числе о том, как часто они испытывали "червей" при попытке заснуть, посреди ночи и сразу после пробуждения утром

В экспериментальном исследовании 50 участников были доставлены в лабораторию нейробиологии сна и познания Скаллина в Университете Бэйлора, где исследовательская группа попыталась вызвать ушных червей, чтобы определить, как это влияет на качество сна.

Во время сна участникам было предоставлено оборудование для полисомнографии, которое измеряет мозговые волны, дыхание, мышечное напряжение, движения, сердечную активность и многое другое.

"Мы случайным образом распределяли участников для прослушивания оригинальных версий песен или инструментальных версий песен без лирицирования", - сказал профессор Скаллин.

Участники ответили, были ли у них ушные черви и когда. Затем мы проанализировали, повлияло ли это на физиологию ночного сна.

"Людям, которые подхватили ушных червей, было труднее засыпать, они чаще просыпались ночью и проводили больше времени в легких стадиях сна", - отметили исследователи.

здоровье
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