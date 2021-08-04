Устали после еды? Пять потенциальных причин и способов предотвратить это от экспертов по питанию

К счастью, есть несколько обходных путей. / Хроника.инфо

Если после хорошей еды вы готовы вздремнуть, вы не одиноки. Усталость после еды - удивительно распространенное явление, и мы говорим не только о том, как вы себя чувствуете после праздничного ужина.

От гормонов до пищевой чувствительности есть ряд потенциальных виновников этого дневного спада. К счастью, есть несколько обходных путей, пишет MindBody.

5 причин усталости после еды

1. Что (и сколько) вы едите

В частности, еда с высоким содержанием углеводов может вызвать повышение уровня инсулина.

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"Когда эти уровни инсулина достигают пика после еды, это может привести к падению уровня сахара в крови, что, по понятным причинам, ведет к слишком знакомому спаду после обеда - затуманенному мозгу и усталому телу", - говорит Ума Найду, доктор медицины, профессиональный повар, диетолог и писатель.

2. Неизвестные аллергии и невыявленные состояния

Этот неприятный изнуряющий "мозговой туман" после еды с глютеном может указывать на такое состояние, как целиакия, особенно если оно сочетается с неприятными симптомами желудочно-кишечного тракта, головными болями или мигренью.

Опять же, вы можете быть чувствительны к глютену. "Исследования показывают, что даже у людей, не страдающих глютеновой болезнью, затуманенное сознание, головные боли или боли в теле после употребления глютена могут указывать на наличие нечувствительности к глютену, не связанной с глютеном", - отмечает Найду.

Могут быть и другие недиагностированные состояния, усугубляющие постобеденный спад. Если для вас типично чувство усталости после каждого приема пищи (или все время), рекомендуется поговорить с врачом.

3. Нерегулярное время приема пищи

Существуют доказательства связи случайного приема пищи с повышенной утомляемостью, и одно исследование показало, что обильный обед после пропуска завтрака на самом деле способствует меньшему кровотоку в мозгу. Это не только затрудняет сосредоточение внимания, но также может привести к усталости.

"Без обильного кровотока мозг сохраняет свои основные функции, и мы можем стать более сонными", - говорит Найду. Поэтому, если вы пропускаете завтрак в рамках периодического голодания, например, подумайте о медленном переходе обратно к приему пищи с помощью мини-обеда (вы можете узнать все об этой технике здесь).

4. Алкоголь

Яркая усталость еще более заметна, если вы употребляете алкоголь во время еды. "В то время как бокал хорошего вина может дополнить вашу трапезу, алкоголь действует как депрессант центральной нервной системы", - говорит Найду. "Таким образом, перебор может вызвать чувство усталости после еды".

5. Недостаток сна

Если вы недосыпаете, еда может заставить вас почувствовать себя еще более истощенным. Найду объясняет, что это потому, что может быть нарушена и ваша способность усваивать сахар, и даже ваш аппетит.

5 способов предотвратить усталость после еды

Определить, что может стать причиной сбоев после еды - это одно, а избегать этого - другое. К счастью, есть простые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы поддерживать высокий уровень энергии и минимизировать сонливость после еды:

1. Управляйте своим макро-балансом.

Найду советует скорректировать состав пищи - в частности, уменьшить количество углеводов и включить больше продуктов, богатых белком и клетчаткой.

"Поступая таким образом, мы оптимизируем питательные вещества, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови: как белок, так и клетчатка, как известно, улучшают гликемический контроль.

Кроме того, богатая клетчаткой пища означает дополнительную любовь к вашему кишечнику, поскольку наши кишечные микробы процветают на клетчатке". Также есть доказательства того, что богатая овощами диета с большим количеством полезных жиров снижает сонливость после еды.

И вот совет Найду: "Исследования показывают, что включение уксуса в пищу, богатую углеводами, может улучшить гликемический контроль и, следовательно, предотвратить усталость после еды".

2. Высыпайтесь

Недостаток сна наносит ущерб метаболизму, но есть и хорошие новости. "Всего одна ночь полноценного сна может обратить вспять негативные последствия", - говорит Найду. В крайнем случае, сон после обеда может творить чудеса.

3. Придерживайтесь обычного времени приема пищи

Когда дело доходит до диеты, существует множество противоречивой информации, но ясно одно - регулярное питание имеет значение. "Организм лучше всего работает, если он работает по постоянному графику, включая режим сна, бодрствования и время приема пищи", - говорит Найду. "Это поощряет сбалансированную энергию, постоянную кровь для питания мозга и соответствующие сигналы голода - все это способствует оптимальной бдительности и ясности ума".

Другими словами, соблюдение регулярного времени приема пищи может помочь вам избежать зевки после еды.

4. Двигайтесь

У регулярных упражнений есть обширный список преимуществ, и главная из них - это фирменный прилив энергии. Регулярно двигайте телом, по 30 минут каждый день. Но имейте в виду, что даже одного или двух кругов после обеда может быть достаточно, чтобы поддерживать высокий уровень энергии.

5. Пейте воду

Даже минимальное обезвоживание может вызвать чувство усталости. Питье воды в течение дня - это простой способ оставаться бодрым среди множества других преимуществ.