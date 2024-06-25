Утренняя привычка, которая делает зубы желтыми: стоматолог назвал главную ошибку

Кислотность - одна из основных причин эрозии эмали, которая приводит к появлению пятен на зубах, говорит стоматолог.

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Можно ли чистить зубы после завтрака / коллаж: Главред, фото: pixabay

Большинство людей не обращает внимание на порядок утренней рутины и не беспокоится о том, в какой момент нужно чистить зубы. Однако, оказывается, у этой процедуры также есть правильная и неправильная последовательность. Как пишет LADbible, стоматолог обнаружил, что утренние привычки могут привести к пожелтению зубов.

По словам стоматолога Шаади Манучехри, если чистить зубы сразу после чашки кофе - это может повредить эмаль.

"Никогда не чистите зубы после того, как выпили кофе", - сказала она, подчеркивая, что чистка зубов после употребления чего-то кислого вредна для здоровья зубов. видео дня

"Кофе является достаточно кислотным... если вы сразу пойдете чистить зубы, вы втираете кислоту в зуб и разрушаете его. Подождите по крайней мере 30-60 минут или просто прополощите рот ополаскивателем или запейте водой", - говорит стоматолог.

Причина, почему не рекомендуется чистить зубы после кофе, заключается в том, что кислотность является одной из основных причин эрозии эмали, которая приводит к появлению пятен на зубах.

Заметим, что это не единственный совет, который дал доктор. Он также призвал не чистить зубы сразу после завтрака.

"Не чистите зубы после завтрака. Лучше почистите их заранее, потому что если вы почистите их сразу, то повредите эмаль. К тому же, когда вы просыпаетесь утром, во рту есть достаточно много бактерий, и их нужно удалить до того, как вы позавтракаете", - отмечает стоматолог.

Смотрите видео, можно ли чистить зубы после еды:

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