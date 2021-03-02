Увеличивает шанс прожить более 85 лет: какое качество развивать в себе

Оптимизм связан с увеличением продолжительности жизни в среднем на 11-15% / Reuters

Неопределенность в отношении пандемии и ее долгосрочных последствий не оставляет никаких надежд.

"Очень часто, когда мы сталкиваемся с многоуровневыми проблемами с точки зрения финансов, здоровья, образа жизни, отношений и просто жизни в условиях пандемии, нам приходится копать глубже и усерднее работать, чтобы найти то, на что можно надеяться", - Диана Бречер, доктор философии, клинический психолог и стажер по позитивной психологии в Университете Райерсона в Торонто, цитирует ее Healthline.

Каким бы недостижимым ни казалась надежда, исследования показывают, что поиск надежды и оптимизма может оказать положительное влияние на ваше психическое и физическое здоровье.

Согласно исследованию 2019 года, исследователи обнаружили, что оптимизм связан с увеличением продолжительности жизни в среднем на 11-15% и с большими шансами дожить до 85 лет и старше.

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"Исследования действительно показывают, что люди, испытывающие больший оптимизм, с большей вероятностью стареют здоровыми и живут дольше; у них также снижается риск развития хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых ", - сказала Клаудиа Трудель-Фицджеральд, доктор философии, научный сотрудник и клинический психолог из Гарвардского университета Т. Школа общественного здравоохранения Чана.

Она добавила, что оптимистичные люди с большей вероятностью будут заниматься физической активностью и придерживаться здоровой диеты, а также реже будут курить, что, в свою очередь, со временем способствует улучшению здоровья.

"Есть также свидетельства того, что оптимизм связан с более низким риском гипертонии и избыточного веса / ожирения, что снижает риск хронических заболеваний и преждевременной смертности в дальнейшем", - сказала Трудел-Фицджеральд.

Хотя есть веские причины для того, чтобы обрести больше надежды, поиск способов обрести надежду может показаться сложной задачей.

Однако эксперты говорят, что следующие пять советов помогут вам проникнуться положительной стороной жизни.

1. Возьмите под контроль

Известный и покойный психолог Шейн Дж. Лопес описал надежду как "веру в то, что будущее будет лучше настоящего, а также веру в то, что у вас есть силы сделать это".

Хотя эмоции ощущения безнадежности реальны, она сказала, что размышления о том, что находится под вашим контролем, что может оказать положительное влияние на вас и других, - хороший способ противостоять этим чувствам.

"Некоторые люди предпочитают проявлять инициативу по отношению к другим людям, например, помогать соседям или поддерживать тех, кто борется, и, поступая так, они, вероятно, чувствуют себя более оптимистично, потому что они могут что-то сделать, а не чувствовать себя застрявшим и полагать, что ничего не получится поправляйся, - сказал Брехер.

2. Найдите хорошие новости и серебряные подкладки

Часто, когда люди сталкиваются с трудными ситуациями, они размышляют о том, как они преодолели предыдущие аналогичные проблемы. Однако, поскольку пандемия уникальна, эта стратегия трудна.

"Один из способов сохранить оптимизм в наши дни - сосредоточить наше внимание на хороших новостях, таких как разработка вакцины, и ограничить потребление негативных новостей из СМИ, когда мы чувствуем себя более уязвимыми, тревожными или грустными. Это нормально - не смотреть телевизор и не читать газеты в течение нескольких дней, чтобы защитить свое психическое здоровье", - сказал Брехер.

Принятие к сведению изменений к лучшему, произошедших в результате пандемии, также может повысить позитивный настрой и повысить устойчивость.

"Возможно, кто-то смог стать более физически активным, гуляя каждый день, восстанавливая связи со старыми друзьями с помощью технологий, проводя больше времени со своими детьми или часто готовя еду дома", - сказал Брехер.

3. Практикуйте благодарность

Записываете ли вы или думаете о том, за что вы благодарны, Трюдель-Фицджеральд сказала, что исследования показывают, что регулярное проявление доброты и выражение благодарности может увеличить счастье и укрепить оптимизм, "напоминая себе, что хорошие вещи все еще происходят даже в более темные времена".

Бречер согласился и отметил, что у людей есть врожденная предвзятость к негативу, что иногда затрудняет это.

"(Это) жестко запрограммировано в нашем мозгу, чтобы быть действительно настроенным на риск, опасность и проблемы, потому что от этого зависит наше выживание, поэтому у нас есть тенденция хорошо замечать опасности и риск, однако это требует больше преднамеренных усилий. Но нужно также замечать то, что делает нас счастливыми, и то, за что мы можем быть благодарны ", - сказала она.

Чувство благодарности требует преднамеренного действия, а не инстинктивной реакции. Чтобы вызвать чувство благодарности, Брехер предлагает задать себе следующие вопросы.

Что хорошего произошло сегодня?

Какую роль я сыграл в этих хороших событиях?

Что обо мне говорит то, что произошли эти хорошие вещи?

"Чем больше вы это практикуете, тем легче становится замечать хорошие вещи в каждом дне. Это становится противовесом балансу негатива ", - сказал Брехер.

4. Винить в этом невезение

В своей книге "Приобретенный оптимизм" Мартин Селигман, доктор философии, определяет оптимизм как способ объяснения, который люди используют, чтобы понять, почему случаются хорошие и плохие вещи. Он написал, что pэссимисты могут научиться быть оптимистами, переосмыслив, как они реагируют на невзгоды.

Например, Селигман указал, что оптимистичные люди склонны полагать, что негативные события временны, и возлагать вину за них на внешние причины, в то время как пессимисты указывают на постоянные причины, созданные ими самими.

Вдобавок, когда они терпят неудачу, оптимисты видят неудачи только в одной области и приходят в норму, в то время как пессимисты считают, что неудача в одной сфере жизни означает неудачу во всех сферах жизни.

"Итак, если что-то пойдет не так, и вы сочтете это своей виной, вы будете менее оптимистичны, но если вы сочтете это неудачей, у вас больше шансов прийти в норму. Кроме того, если вы считаете это более ситуативным, чем всеобъемлющим, вы, вероятно, скажете: "Я положу это в коробку и продолжу", - сказал Брехер.

5. С нетерпением ждем лучших времен

Планирование безопасных действий, которые могут быть достигнуты после того, как COVID-19 окажется под контролем, может дать вам повод надеяться.

"Например, можно представить себе небольшое внешнее общественное собрание с несколькими близкими друзьями или членами семьи, когда позволяет погода, и начать думать о деталях, таких как гости, местоположение, музыка и т. д.", - сказала Трудель-Фицджеральд.

Осознание того, что пандемия не всегда будет мешать нам видеть людей, которых мы любим, и участие в наших любимых занятиях может быть самой обнадеживающей мыслью из всех.