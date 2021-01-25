Уже был коронавирус: три признака, указывающие на то, что вы переболели

Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи предупредил о "поствирусном" синдроме / Фото Reuters

Выявление симптомов коронавируса является ключевым моментом, и, как говорят, признаки нового варианта похожи на первый штамм COVID-19 - высокая температура, новый непрерывный кашель и потеря или изменение вашего обоняния или вкуса.

Тяжесть случая Covid также различается. У кого-то может быть тяжелый случай, а у других все хорошо.

Но эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи предупредил о "поствирусном" синдроме, который поражает организм еще долго после того, как вирус покидает вас.

Выявление признаков этого заболевания, известного как длительный или пост-Covid-синдром, является одним из способов определить, были ли вы уже инфицированы.

Читайте такжеВ Польше после прививки от коронавируса внезапно скончался человек

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, следующие три симптома являются одними из наиболее часто регистрируемых симптомов длительного Covid.

Одышка

Одышка - это термин, используемый для описания одышки или затрудненного дыхания.

Небольшие исследования выявили стойкие признаки легкого, такие как фиброз (форма рубцевания легких), как потенциальную причину этого симптома.

Исследование 55 выздоровевших некритических пациентов, опубликованное в Lancet, показало, что более 60 процентов пациентов имели стойкие симптомы через три месяца после выписки, в то время как чуть более 70 процентов имели отклонения от нормы при компьютерной томографии легких.

У четверти было очевидное снижение функции легких.

Артралгия

Артралгия, другое слово для обозначения боли в суставах, также была связана с Covid.

В другом исследовании, опубликованном в Lancet, говорится: "Текущая вспышка COVID-19, вызванная тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным коронавирусом 2 (SARS-CoV-1), характеризуется такими клиническими признаками и симптомами, как интерстициальная пневмония, усталость и головная боль".

Но он добавил: "Артралгия - один из симптомов, который возникает у пациентов с COVID-19, и присутствует в 14,9% случаев".

Миалгия

Миалгия - это боли в мышцах или сухожилиях. Это часто сопровождается другими симптомами.

"В целом коронавирус, как и другие вирусы, может вызывать воспаление мышечной ткани", - пояснил Амир Барзин, командир инцидента Центра диагностики органов дыхания Медицинского центра UNC.

Доктор Барзин объяснил, что мышечная боль, возникающая в результате вирусной инфекции, вызвана повреждением мышечных волокон самим вирусом.

Вирус также вызывает воспалительную реакцию в организме через воспалительные цитокины, которые, по сути, сигнализируют иммунной системе о необходимости работать, и это может вызвать аномальное разрушение тканей.

Вам не нужно самоизолироваться, если вы испытываете симптомы длительного Covid. В настоящее время NHS советует немедленно самоизолироваться, если у вас высокая температура, новый постоянный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред: