Узкий переулок: топ-3 лучших мест для секса в квартире

В квартире, какой бы небольшой она не была, всегда найдется несколько мест для жаркого интима.
У многих пар периодически наступает момент, когда секс в спальне на кровати надоедает. Но не стоит искать лишнего экстрима и устраивать интим на улице.
Портал Sexbox опросил экспертов и те составили перечень мест в квартире, где можно заняться страстным сексом.
№1. Ванная комната. Романтическая классика ролевых игр. Ароматная пена, свечи, шампанское. И страстное проникновение ‒ во все отверстия, куда разрешит партнерша.
№2. Кресло. Обычные посиделки легко может перейти в романтичный или бурный секс. А у кресла как раз обычно удобные спинка и ручки. Что и дает возможность применить множество замысловатых секс-поз.
№3. Кухня. Под рукой куча интересных вещей – крем, сливки, мед, шампанское. Кроме того, голый партнер/ партнерша в переднике/фартуке на – что может быть возбудить сильнее?
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