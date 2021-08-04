В 1000 раз больше вируса в организме, чем с исходным COVID-19: Дельту сравнили с "лесным пожаром"

Риск госпитализации при заражении штаммом Дельта увеличивается вдвое - ученые / Daniel Foster / flickr.com/

Главной опасностью нового штамма коронавирусной инфекции Дельта врачи считают его очень высокую скорость передачи между людьми. Они сравнивают ее с "лесным пожаром". Из-за этого увеличивается число пациентов, которых госпитализируют в больницы с тяжелой формой COVID-19. Дельта очень быстро размножается – штамм генерирует в организме в тысячу раз больше вируса, чем исходный коронавирус.

Как сообщает Reuters, в отчетах Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) указано, что штамм Дельта заразен так же, как и ветряная оспа. Что касается простуды или гриппа, то он гораздо более заразен, чем эти болезни. Врачи считают, что скорость распространения вируса можно сравнить с лесным пожаром.Читайте также"Вакцинируйтесь прямо сейчас": в ВОЗ назвали сроки вспышки штамма Дельта в Украине

Согласно данным исследований ученых из Шотландии, штамм Дельта может оказать негативное влияние на течение заболевания и сделать его более тяжелым. Риск госпитализации увеличивается вдвое.

Китайские ученые указывают, что модификация вируса Дельта размножается намного быстрее, чем первый вариант коронавируса. Штамм создает в организме в 1 000 раз больше вируса, в сравнении с исходным COVID-19.

Также исследователи считают, что пациенты, у которых диагностирован штамм Дельта, заболевают быстрее. У них иногда могут быть более серьезные симптомы, чем у других заболевших, которые проходили лечение ранее. Быстрее всего вирус генерируется в организме человека у непривитых от коронавируса.

Штамм коронавируса Дельта

Эксперты Центров по контролю и профилактиве заболеваний США (CDC) ранее пришли к выводу, согласно которому в отдельных случаях даже те люди, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, могут быть переносчиками штамма Дельта и подвергать опасности детей, людей со слабым иммунитетом и тех, кто не стал делать прививку.

The Washington post публиковала документ CDC, в котором речь шла о том, что штамм коронавируса Дельта более заразен, чем Эбола или исходная версия COVID-19 SARS-CoV-2. Эксперты советуют людям со слабым иммунитетом носить маски даже к тех местах, где уровень передачи вируса потенциально низкий. Таким же образом должны поступать и вакцинированные, при общении с детьми, пожилыми людьми и лицами из уязвимых групп.