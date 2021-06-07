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В чем секрет чая из одуванчиков: польза и риски для здоровья

7 июня 2021, 15:36

Одуванчик - это здоровая пища.

Чашка_пить_чай_кофе
Чай из одуванчиков обладает мочегонными свойствами, поэтому помогает облегчить вздутие живота. / Pixabay

Одуванчики - это гораздо больше, чем просто травка на заднем дворе. Эти красивые желтые цветы, которые появляются весной, веками использовались в медицине, в традиционной китайской медицине, в Европе и коренными американцами на горе Синай.

Ботаническое название растения - Taraxacum officinale, согласно PeaceHealth, и корни или листья одуванчика (или и то, и другое) можно использовать для заваривания чая, который потенциально полезен для вас, пишет Livestrong.com.

Что такое чай из одуванчиков?

По данным Национального центра дополнительного и комплексного здоровья (NCCIH), чай из одуванчиков традиционно используется в альтернативной медицине.

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Чай из одуванчика готовится из корня и / или листа. Как правило, корень используется для лечения проблем с печенью и желчным пузырем, а листья используются как мочегонное средство, пишет Livestrong.com.

Листья одуванчика также часто употребляют в пищу как салатную и приготовленную зелень. Кофе из одуванчиков, приготовленный из обжаренного корня одуванчика, - это суперпродуктовый напиток, который, как говорят, по вкусу напоминает кофе, но имеет те же преимущества для здоровья, что и чай из одуванчика.

10 полезных свойств чая из одуванчиков

Хотя есть некоторые исследования о пользе одуванчика для здоровья, они в основном проводятся на животных, а не на людях. Это означает, что, хотя эти исследования указывают на потенциал одуванчика, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить их предполагаемую пользу.

1. Облегчает вздутие живота

Чай из одуванчиков обладает мочегонными свойствами, поэтому помогает облегчить вздутие живота.

Согласно исследованию, опубликованному в "Журнале альтернативной и комплементарной медицины" в августе 2009 года, прием экстракта листьев одуванчика приводил к учащению мочеиспускания. Вес воды и вздутие живота уменьшились.

2. Полон витаминов и минералов

Для растения, которое часто считается неприятностью, одуванчик - это здоровая пища. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, 30 грамм зелени одуванчика содержит следующее:

  • Витамин K: 184% дневной нормы (DV)
  • Витамин C: 11% суточной нормы
  • Витамин E: 7% суточной нормы
  • Витамин А: 16% СН
  • Кальций: 4% СН
  • Железо: 5% СН
  • Калий: 2% СН
  • Магний: 2% СН
  • Цинк: 1% СН

3. Снижает уровень сахара в крови

Лабораторные исследования показали, что одуванчик снижает уровень сахара в крови, по данным Мемориального онкологического центра Слоуна-Кеттеринга (MSKCC).

Согласно обзору, опубликованному в августе 2016 года в Обзоре диабетических исследований, одуванчики содержат вещество, называемое фруктоолигосахаридами, которое может стабилизировать уровень сахара в крови. Одуванчик также обладает противовоспалительными свойствами.

Для более полного понимания того, может ли одуванчик (и особенно чай из одуванчика) помочь людям с диабетом 2 типа, необходимы дополнительные исследования - с клиническими испытаниями с участием людей.

4. Связано с улучшением функции печени

Чай из одуванчиков может помочь вашей печени выполнять одну из своих основных задач - лучше выводить токсины из организма.

Согласно исследованию, опубликованному в феврале 2010 года в Journal of Pharmacy and Pharmacology, у животных чай из одуванчиков резко увеличивает детоксифицирующий фермент. А одуванчики указаны как растение с защитным действием для печени в июньской статье 2015 года в журнале Evidence Based Complementary and Alternative Medicine.

5. Полный антиоксидантов

Одуванчик является особенно богатым источником бета-каротина, наравне с морковью, согласно обзору за август 2016 года в The Review of Diabetic Studies. Бета-каротин помогает организму вырабатывать витамин А, согласно данным Университета здоровья Рочестера, - он также является антиоксидантом.

Цветы растения также являются источником антиоксидантов. Антиоксиданты борются со свободными радикалами и помогают поддерживать здоровье клеток.

6. Обладает потенциальными противораковыми свойствами

Одуванчики могут обладать противораковыми свойствами.

Например, экстракт корня одуванчика блокировал проникновение клеток рака груди, а экстракт листьев одуванчика блокировал клетки рака простаты в исследовании, проведенном в мае 2008 года в лаборатории и опубликованном в Международном журнале онкологии. Это указывает на то, что корень одуванчика может играть роль в предотвращении роста клеток рака простаты или груди.

Но важно отметить, что эти исследования не проводились на людях, и нет никаких научных доказательств того, что одуванчики могут лечить или предотвращать рак, согласно MSKCC. Опять же, это область, требующая дополнительных исследований.

7. Может помочь пищеварению

Как и другие горькие травы, одуванчики могут помочь пищеварению, согласно PeaceHealth. Их употребление в пищу побуждает ваше тело производить больше слюны, желудочного сока и пищеварительных ферментов.

Он также может действовать как слабительное, что полезно при запоре.

8. Возможно снижает частоту ИМП

Есть некоторый потенциал, что одуванчики могут помочь уменьшить инфекцию мочевыводящих путей (ИМП).

Например, есть ограниченные доказательства того, что прием Ува-урси (растительный продукт, содержащий корень одуванчика) может помочь уменьшить рецидивирующие ИМП, согласно исследованию, опубликованному в сентябре 2017 года в Trials.

9. Связано с регулированием холестерина

Исследования на животных показывают, что одуванчик может помочь с холестерином.. В некоторых исследованиях одуванчик помог снизить общий холестерин при одновременном повышении холестерина ЛПВП ("хорошего").

Это положительный знак, но без дополнительных исследований мы не можем знать, увидим ли мы такой же эффект.в людях.

10. Потенциально борется с воспалением

Воспаление - это не все плохо: оно помогает вашему телу излечиться от инфекции или порезов, согласно изданию Harvard Health Publishing. Но хроническое воспаление, также известное как стойкое воспаление низкой степени, более проблематично и связано с сердечными заболеваниями, диабетом, деменцией, депрессией, раком и артритом.

Как приготовить чай из одуванчиков

В своей книге "Интегративная медицина" Дэвид Ракел предлагает хорошее соотношение одуванчика и воды. Этот чай можно пить до 3 раз в день.

Добавьте в чашку от 1 до 2,5 чайных ложек (от 4 до 10 граммов) сушеных листьев одуванчика или от 0,5 до 2 чайных ложек (от 2 до 8 граммов) корня одуванчика.Залейте от 1/2 до 1 стакана воды.Настаивайте от 10 до 15 минут.Процедите одуванчик.

Побочные эффекты чая из одуванчика

Аллергии

Согласно NCCIH, одуванчик вообще безопасен для употребления. Но, как и любая травяная добавка, это потенциально может привести к побочным эффектам.

Некоторые люди страдают аллергией на одуванчик и могут не знать об этом, поэтому будьте особенно осторожны, если у вас аллергия на амброзию, хризантемы, календулы и ромашки, поскольку, по данным NCCIH, у вас может быть аллергическая реакция на одуванчик.

Взаимодействие с лекарствами одуванчика

Согласно Mount Sinai, одуванчик может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, в том числе:

  • антациды
  • литий
  • разжижители крови
  • Ципрофлаксин
  • гипогликемические препараты

Согласно MSKCC, вам следует избегать одуванчика, если у вас есть гормоночувствительный рак, хроническое заболевание почек или вы принимаете иммунодепрессанты.

Перед тем, как пить чай из одуванчика как часть вашего обычного распорядка дня, поговорите со своим врачом. И имейте в виду, что этот чай не заменяет какие-либо прописанные вами лекарства.

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