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В чем секрет стройности японок: золотые правила, которые помогут быть в форме

30 августа 2021, 01:45

Все мы замечали, что девушки в Японии в большинстве своем стройные. Кроме того, они прекрасно и свежо выглядят.

японская еда
В чем секрет стройности японок / Pixabay

Жители Японии живут долго и счастливо. Страна уже давно находится в лидерах по продолжительности жизни в мире. А ещё они практически не толстеют. Согласитесь, очень сложно себе представить японскую девушку с лишним весом.

Это связано с несколькими повседневными правилами и привычками. Подробнее о них рассказала спортивный диетолог-нутрициолог, автор проектов по снижению веса Светлана Никитчук у себя в Инстаграм.

Как японкам удается оставаться стройными

  • Много движения. В Японии девушки ходят пешком, ездят на общественном транспорте или велосипедах.
  • Встречи и прогулки на свежем воздухе.
  • Утренняя гимнастика на рассвете.
  • Регулярные визиты к врачу (не менее 12 раз в год).
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Японки едят много овощей и фруктов / 1zoom.ru

Рацион девушек в Японии

  • Вся пища готовится на пару, гриле или запекается.
  • Рис вместо хлеба.
  • Много овощей и фруктов.
  • Легкий суп с тофу, водорослями и морепродуктами каждый день.
  • Зеленый чай утром, в обед и вечером. Этот напиток богат антиоксидантами, ускоряет обмен веществ и утоляет жажду.
  • Вся еда должна быть свежей, поэтому блюдо готовится отдельно для каждого приема пищи.
  • Маленькие порции.
  • Минимум сладостей.

Объем порции взрослого человека уменьшается в его ладонь. А использование палочек вместо вилок и ложек делает трапезу продолжительной и размеренной. Благодаря такому подходу человек съедает меньше и наедается небольшой порцией,– уточнила нутрициолог.

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Ранее известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась десяткой вкусных, но легких идей для завтрака, на приготовление которых не потребуется много времени.

viber
продолжительность жизни диетолог новости Японии
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