В чем секрет стройности японок: золотые правила, которые помогут быть в форме

Все мы замечали, что девушки в Японии в большинстве своем стройные. Кроме того, они прекрасно и свежо выглядят.
Жители Японии живут долго и счастливо. Страна уже давно находится в лидерах по продолжительности жизни в мире. А ещё они практически не толстеют. Согласитесь, очень сложно себе представить японскую девушку с лишним весом.
Это связано с несколькими повседневными правилами и привычками. Подробнее о них рассказала спортивный диетолог-нутрициолог, автор проектов по снижению веса Светлана Никитчук у себя в Инстаграм.
Как японкам удается оставаться стройными
- Много движения. В Японии девушки ходят пешком, ездят на общественном транспорте или велосипедах.
- Встречи и прогулки на свежем воздухе.
- Утренняя гимнастика на рассвете.
- Регулярные визиты к врачу (не менее 12 раз в год).
Рацион девушек в Японии
- Вся пища готовится на пару, гриле или запекается.
- Рис вместо хлеба.
- Много овощей и фруктов.
- Легкий суп с тофу, водорослями и морепродуктами каждый день.
- Зеленый чай утром, в обед и вечером. Этот напиток богат антиоксидантами, ускоряет обмен веществ и утоляет жажду.
- Вся еда должна быть свежей, поэтому блюдо готовится отдельно для каждого приема пищи.
- Маленькие порции.
- Минимум сладостей.
Объем порции взрослого человека уменьшается в его ладонь. А использование палочек вместо вилок и ложек делает трапезу продолжительной и размеренной. Благодаря такому подходу человек съедает меньше и наедается небольшой порцией,– уточнила нутрициолог.
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