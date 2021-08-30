В чем секрет стройности японок: золотые правила, которые помогут быть в форме

В чем секрет стройности японок / Pixabay

Жители Японии живут долго и счастливо. Страна уже давно находится в лидерах по продолжительности жизни в мире. А ещё они практически не толстеют. Согласитесь, очень сложно себе представить японскую девушку с лишним весом.

Это связано с несколькими повседневными правилами и привычками. Подробнее о них рассказала спортивный диетолог-нутрициолог, автор проектов по снижению веса Светлана Никитчук у себя в Инстаграм.

Как японкам удается оставаться стройными

Много движения. В Японии девушки ходят пешком, ездят на общественном транспорте или велосипедах.

Встречи и прогулки на свежем воздухе.

Утренняя гимнастика на рассвете.

Регулярные визиты к врачу (не менее 12 раз в год).

Японки едят много овощей и фруктов / 1zoom.ru

Рацион девушек в Японии

Вся пища готовится на пару, гриле или запекается.

Рис вместо хлеба.

Много овощей и фруктов.

Легкий суп с тофу, водорослями и морепродуктами каждый день.

Зеленый чай утром, в обед и вечером. Этот напиток богат антиоксидантами, ускоряет обмен веществ и утоляет жажду.

Вся еда должна быть свежей, поэтому блюдо готовится отдельно для каждого приема пищи.

Маленькие порции.

Минимум сладостей.

Объем порции взрослого человека уменьшается в его ладонь. А использование палочек вместо вилок и ложек делает трапезу продолжительной и размеренной. Благодаря такому подходу человек съедает меньше и наедается небольшой порцией,– уточнила нутрициолог.

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