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В каком возрасте люди начинают стремительно стареть: неожиданный ответ ученых

Мария Николишин
23 августа 2024, 16:50
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Открытие исследователей может дать ответ на вопрос, почему в определенном возрасте происходит быстрое накопление определенных проблем со здоровьем.
В каком возрасте люди начинают стремительно стареть: неожиданный ответ ученых
В каком возрасте люди начинают стремительно стареть / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ученые из США провели исследование, из которого сделали вывод, что процесс старения прогрессирует на 44 и 60 годах жизни. Об этом пишет The Guardian.

В эксперименте приняли участие 108 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет. Во время работы специалисты заметили две волны, в пределах которых изменения, связанные со старением, происходили гораздо быстрее. Эти точки на оси жизни человека были определены примерно в возрасте 44 и 60 лет.

Это открытие исследователей может дать ответ на вопрос, почему в определенном возрасте происходит быстрое накопление определенных проблем со здоровьем, среди которых, нарушения опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистые заболевания.

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"Оказывается, что середина сорокалетнего возраста - это время кардинальных изменений, так же как и начало шестидесятых", - подчеркнул профессор Майкл Снайдер, генетик и директор Центра геномики и персонализированной медицины Стэнфордского университета.

Интересно, что стремительное ускорение процесса старения в возрасте около 44 лет было неожиданным и изначально предполагалось, что это результат перименопаузальных изменений у женщин, что могло исказить результаты всего исследования. Однако, как оказалось, подобные изменения происходят и у мужчин аналогичного возраста.

"Это свидетельствует о том, что хотя менопауза или перименопауза могут способствовать изменениям, которые наблюдаются у женщин в возрасте около 40 лет, вероятно, существуют другие, более значимые факторы, влияющие на эти изменения как у мужчин, так и у женщин", - сказал доктор Сяотао Шен, бывший аспирант Стэнфордской медицинской школы и первый автор исследования, который сейчас работает в Наньянском технологическом университете Сингапура.

Что известно о The Guardian?

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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