В каком возрасте люди начинают стремительно стареть: неожиданный ответ ученых

Ученые из США провели исследование, из которого сделали вывод, что процесс старения прогрессирует на 44 и 60 годах жизни. Об этом пишет The Guardian.

В эксперименте приняли участие 108 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет. Во время работы специалисты заметили две волны, в пределах которых изменения, связанные со старением, происходили гораздо быстрее. Эти точки на оси жизни человека были определены примерно в возрасте 44 и 60 лет.

Это открытие исследователей может дать ответ на вопрос, почему в определенном возрасте происходит быстрое накопление определенных проблем со здоровьем, среди которых, нарушения опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистые заболевания.

Интересно, что стремительное ускорение процесса старения в возрасте около 44 лет было неожиданным и изначально предполагалось, что это результат перименопаузальных изменений у женщин, что могло исказить результаты всего исследования. Однако, как оказалось, подобные изменения происходят и у мужчин аналогичного возраста.

"Это свидетельствует о том, что хотя менопауза или перименопауза могут способствовать изменениям, которые наблюдаются у женщин в возрасте около 40 лет, вероятно, существуют другие, более значимые факторы, влияющие на эти изменения как у мужчин, так и у женщин", - сказал доктор Сяотао Шен, бывший аспирант Стэнфордской медицинской школы и первый автор исследования, который сейчас работает в Наньянском технологическом университете Сингапура.

