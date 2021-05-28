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В магазинах Украины продают опасное сливочное масло: как распознать фальсификат

28 мая 2021, 04:09
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Доля фальсификата сливочного масла на рынке составляет до 70%. На глаз и на запах определить подделку крайне сложно.

сливочное масло
По закону и всем стандартам качества сливочное масло полностью должно состоять из молочных жиров / Фото pixaby

Всего за год цены на сливочное масло в Украине выросли на треть. При этом, несмотря на высокую стоимость, покупают украинцы далеко не качественный продукт. Львиная доля масла на рынке – фальсификат. В молочные жиры добавляют растительные.

Руководитель центра экспертиз Тест Валентин Безрукий объяснил, что чем дороже оригинальная продукция, тем больше шансов фальсификата, передает Obozrevatel. Причем определить фальсификат по виду и запаху сливочного масла крайне сложно.

"Когда уровень фальсификации 50-90% растительных жиров, легко определить, но когда уровень меньше 10%, то это сделать сложно даже профессионалам", – пояснил эксперт.

Безрукий добавил, что летом появляется нормальное питание для коров, поэтому фальсификата должно становиться меньше.

Каким должно быть качественное сливочное масло

По закону и всем стандартам качества сливочное масло полностью должно состоять из молочных жиров. Но чтобы сэкономить, производители добавляют в него смесь растительных жиров, в результате появляются "неправильные молекулы" – трансжиры. В случае с маргаринами их нормализуют, а вот в масле этот показатель в подделках может зашкаливать.

Чем опасно поддельное сливочное масло

Траснсжиры приводят к болезням сердечно-сосудистой системы, ожирению и даже к онкологическим заболеваниям.

Руководитель отдела тестирований Центра экспертиз Тест Нина Кальдий добавила, что до 50-70% сливочного масла является фальсификатом. По ее словам, на рынках, в переходах процент фальсификата выше. Среди дорогого масла в супермаркетах подделок меньше.

Напомним, ранее Главред писал, как выбрать сливочное масло на рынке или в магазине.

новости Украины сливочное масло как выбрать сливочное масло
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