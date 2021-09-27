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В Минздраве объяснили, стоит ли принимать антибиотики при простуде и как выздороветь быстрее

27 сентября 2021, 03:50

Украинцам советуют не заниматься самолечением, а в случае возникновения первых симптомов обращаться к своему семейному врачу.

грипп, ОРВИ, градусник
В Минздраве рассказали, как правильно лечить ОРВИ / gorod-uspeha.com

Почти 64% людей ошибочно полагают, что острые вирусные инфекционные заболевания и простуду можно лечить антибиотиками. Люди злоупотребляют приемом антибиотиков без обращения за медицинской помощью, не отличая бактериальную инфекцию от вирусной.

Острые вирусные инфекционные заболевания (ОРВИ) необходимо лечить, воздействуя на отдельные симптомы. В то же время не нужно заниматься самолечением, а обратиться за помощью к врачам, подчеркивает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так что делать, если подхватили ОРВИ

Первое – сообщить об этом своему семейному врачу.

Вторая рекомендация может звучать скучно, но она действительно работает, а главное – не вредит вашему здоровью: самый действенный метод лечения острой респираторной инфекции – симптоматический. Он предполагает воздействие на отдельные симптомы заболевания (например, прием сосудосуживающих препаратов во время насморка).

В случае возникновения ОРВИ лучшими "лекарствами" являются:

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  • отдых и постельный режим;
  • обильное питье теплой жидкости;
  • проветривание помещения проживания;
  • сбалансированное и рациональное питание;
  • жаропонижающие препараты (в случае необходимости).

А как же осложнения

Антибиотики тоже вам в этом не помогут. Если вы имеете риск развития осложнений от гриппа (а он также является вирусной инфекцией), и у вас нет прививки, врач может предложить специфические препараты, которые используют исключительно для предупреждения тяжелых форм гриппа.

Так, по данным Центра общественного здоровья, 90% всех антибиотиков, назначенных на уровне семейной медицины, используют для лечения инфекций дыхательных путей. 90% таких инфекций вызваны вирусами.

"Поэтому, если вы принимаете антибиотик, ваша вирусная инфекция никуда не исчезнет, а риск того, что антибиотик вам не поможет в будущем, – сильно повысится", – подчеркнули в Минздраве.

Не заниматься самолечением. В случае возникновения первых симптомов ОРВИ обращайтесь к своему семейному врачу и проконсультируйтесь с ним по поводу необходимости употребления антибиотиков.

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