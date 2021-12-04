УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

В Минздраве поведали о смертельной опасности уринотерапии

4 декабря 2021, 21:56
Прослушать новость
Остановить

Уринотерапия приводит к чрезмерной нагрузке на почки и печень, провоцирует развитие новых заболеваний.

В МОЗ рассказали, стоит ли заниматься уринотерапией

В Минздраве заявили, что информация о том, что практикование уринотерапии может улучшить здоровье, является мифом. На самом деле уринотерапия лишь усиливает нагрузку на почки и может вызвать новые болезни, говорится в сообщении МОЗ, опубликованном в субботу, 4 декабря, в Facebook.

"Уринотерапия приводит к чрезмерной нагрузке на почки и печень, провоцирует развитие новых заболеваний. Миф о лечебных свойствах уринотерапии, к сожалению, продолжает жить. Доверчивые люди, прочитав рекомендации псевдомедиков или услышав советы от близких и знакомых, решают употреблять собственную мочу, чтобы избавиться от болезней или улучшить здоровье. Однако такой варварский метод лечения может привести к почечной недостаточности из-за усиленной нагрузки на почки, а в крайних случаях – смерти", - подчеркнули в Минздраве.

В МОЗ также добавили, что уринотерапия – это псевдонаучный метод нетрадиционной медицины, предполагающий употребление мочи как лечебного средства. Среди народных советов можно встретить рекомендации по втиранию мочи и даже ее потребление внутрь.

Но делать это крайне опасно для здоровья, и вот почему. Моча формируется в процессе фильтрации плазмы крови в почках. Когда плазма проходит через почечные каналы, вода и необходимые для организма вещества всасываются, а ненужные и побочные соединения (мочевина, токсины и др.) через мочеточники попадают в мочевой пузырь. В моче здорового человека содержатся мочевина, креатинин, мочевая кислота, аммиак и другие вещества, накопление в организме которых может спровоцировать серьезные заболевания. Моча больного человека может содержать ацетон, соли тяжелых металлов, бактерии и другие примеси. Потребление мочи возвращает весь мусор, от которого организм избавился, обратно в тело человека. Поэтому почки и печень вынуждены работать интенсивнее, чтобы снова избавиться от ядовитых веществ. Это может привести к нарушению функционирования организма.

Читайте такжеВ Минздраве назвали сроки новой волны коронавируса в Украине

Реклама

Если человек решает пить мочу, полоскать ею горло или нос, делать компрессы и даже клизмы с мочой, то он выбирает неестественный и недоказуемый способ лечения. Человек подвергает собственное здоровье вероятности возникновения заболеваний, так как отравляет организм конечными продуктами азотистого обмена. Признаками такого отравления являются перманентная рвота, диарея, раздражение желудочно-кишечного тракта.

Если человек страдает пиелонефритом (воспаление почек) или другой инфекционной болезнью мочеполовой системы, то возбудители болезни при употреблении мочи могут стать причинами других заболеваний и реинфекции.

Люди, практикующие компрессы с мочой, якобы обеззараживающие и заживляющие открытые раны, выбирают прямой путь к нагноению этих участков.

Ведомство призывает украинцев пользоваться проверенными источниками и данными доказательной медицины и не заниматься самолечением, тем более псевдонаучными методами.

Ранее сообщалось о том, что в дальневосточном городе Хабаровск (Россия) семья из отца, матери и ребенка в добровольном порядке съела капсулы, содержащие опасных паразитических червей – глистов.

Читайте также:

viber
здоровье Минздрав новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Минздраве поведали о смертельной опасности уринотерапии». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Невероятная удача в деньгах и финансовый успех: кому из знаков крупно повезет до конца декабряНевероятная удача в деньгах и финансовый успех: кому из знаков крупно повезет до конца декабря Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачуНовый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу Гороскоп на завтра 5 декабря 2021: Тельцам – удачные совпадения, Стрельцам – неприятностиГороскоп на завтра 5 декабря 2021: Тельцам – удачные совпадения, Стрельцам – неприятности Гороскоп для водных знаков зодиака на декабрь 2021 - Раков, Скорпионов и РыбГороскоп для водных знаков зодиака на декабрь 2021 - Раков, Скорпионов и Рыб Солистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикиниСолистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикини
22:15

Как заплести модные французские косички и очаровать всех вокруг

21:56

В Минздраве поведали о смертельной опасности уринотерапии

21:49

Стал задыхаться и потерял сознание: в Польше украинец умер после задержания копамиВидео

21:44

Ученые выяснили, почему пожилым людям полезно пить кофе

21:35

Самая вкусная закуска на Новый год 2022: готовим запеченные блинчики с сыром за 20 минутВидео

Реклама
20:59

Спасатели предупредили об опасности в Карпатах: почему не стоит идти в горы

20:58

Украинцев предупредили о резком скачке цен на хлеб: эксперт назвал неожиданную причинуВидео

20:37

Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал захват Крыма РФ

20:26

Самые модные женские стрижки 2022, которые помогут открыть новую страницу в жизниФото

20:09

Навлечете беду и смерть: никогда не берите и не давайте эти вещи в долгВидео

19:55

Миллионы беженцев: Резников раскрыл катастрофический сценарий агрессии РФВидео

19:46

Эрдоган готов организовать переговоры Зеленского с Путиным

19:42

"Не буду переходить на оскорбления": Огневич ответила критикам своего выбора в финале Холостячки

19:22

Херсонский дворник, ставший чемпионом мира по джиу-джитсу, вновь взялся за метлуВидео

19:15

В Украине ответили на обвинения Беларуси в "нарушении границы" вертолетомВидео

19:05

Потап показал милое фото своих любимых девочек

18:57

Одесский блогер потоптался по флагу Украины и возмутил СетьВидео

18:37

Ученые назвали сухофрукт, который поможет сбросить лишний вес

18:30

Готов ли Путин пойти до концамнение

17:54

Минск обвинил Киев в нарушении воздушного пространства военным вертолетомВидео

Реклама
17:44

90 гривен за 200 грамм кокосового и 34 за кг обычного: цены на сахар в Украине "ползут" вверхВидео

17:33

Переговоры Байдена с Путиным: в Кремле назвали датуВидео

17:22

Гороскоп на завтра 5 декабря 2021: Тельцам – удачные совпадения, Стрельцам – неприятностиВидео

16:51

Украину атакует снежный "Армагеддон": когда и где ждать удара непогодыВидео

16:26

Украинцы останутся без зарплат до конца карантина за уклонение от вакцинации против COVID-19Видео

16:20

Приметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в бедуВидео

15:49

Доллар по 60 гривен: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причинуВидео

15:44

Самая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественнымВидео

15:02

Компания "Метинвест" заплатила 1,1 миллиарда долларов налогов за январь-сентябрь 2021 года

14:57

Харьковчанка оригинально "проучила" наглеца, который нарушил ПДДВидео

14:57

Копам хотят разрешить подрабатывать: в МВД объяснили, где и когдаВидео

14:48

Под Одессой строят зеркальный туалет за 3 млн бюджетных гривен - как он выглядит

14:37

Капитальные инвестиции "Метинвеста" за девять месяцев выросли на 79%

14:30

Тысяча за вакцинацию: у Зеленского объяснили, почему деньги не дадут на рукиВидео

14:09

Списали все деньги по "придуманной задолженности": клиент ПриватБанка остался без гроша

13:41

Нападение России на Украину планируется в три этапа, цель захвата включает Киев - BildВидео

13:29

Отвергнутый Холостячкой Огневич Дмитрий Шевченко впервые высказался о ее решении

13:15

Деньги потекут рекой и наступит полоса везения - что обещает Овнам гороскоп на 2022 год

12:26

Умер еще в Одессе: в Турцию прибыло судно с телом украинского моряка

12:20

Турция продаст Украине еще больше 20 дронов Bayraktar - BloombergВидео

Реклама
12:14

Украинцы массово бегут на заработки в Польшу: сколько они там получаютВидео

11:54

Холостячка Огневич шокировала выбором в финале шоу, в Сети переполох: "променять Диму на это..."

11:45

Популярность, покупка квартиры и карьерный взлет: Таро прогноз для Овнов на 2022 годВидео

11:43

"Я люблю и готова кричать на весь мир": стало известно, за кого Злата Огневич выходит замуж

10:37

Зимнее чудо: в Одессе в начале декабря зацвела сакураВидео

10:32

В Украине начали продавать новогодние елки: во сколько обойдется живое дерево

10:08

"Горжусь тем, что я - русская": учительница лицея в Киеве отчитала ученика за просьбу говорить на украинском

10:00

Игра на повышение: чем опасны угрозы Путина по НАТО для Украины и будут ли новые санкции

09:28

В Хмельницкой области отец жестоко бил своих маленьких детей раскаленной кочергой

09:25

Леся Никитюк в белом бикини похвасталась сочными формами и стройными ножками

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять