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В Минздраве поведали, от чего чаще всего умирают украинцы

15 февраля 2021, 19:32
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Наиболее распространенными формами неврологических расстройств являются болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие деменции.

Смерть, ученые
В МОЗ назвали наиболее частые причины смерти украинцев / iStock

В пятерку основных причин смерти наших граждан вошли также и неврологические заболевания - об этом говорится в выводах, полученных экспертами международного исследования Глобального бремени болезней, сообщает в понедельник, 15 февраля, Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава в Facebook.

Только в 2019 году неврологические заболевания унесли жизни 21 644 граждан Украины (3,1% от общего количества летальных случаев). При этом во всем мире в 2019 году неврологические расстройства вызвали 2,22 миллиона смертей. В европейских странах они заняли третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и вызвали 19,5% от общего количества летальных случаев в 2017 году.

В Украине вышеупомянутый показатель смертности повысился за последние 29 лет на 34% – в 1990 было зафиксировано 14 214 летальных случаев, что составило 2,2% от общего количества.

Наиболее распространенными формами неврологических расстройств, которые вызывают значительное количество смертей среди украинцев, являются болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие деменции.

В Минздраве подчеркивают, что уменьшить бремя этих недугов можно, если избегать факторов риска, к которым относятся:

  • высокий индекс массы тела
  • курение;
  • высокий уровень глюкозы
  • употребление алкоголя.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Министр охраны здоровья писал, что в середине февраля Украина должна получить 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer. Кроме того, с начала текущего месяца ожидаются поставки препарата AstraZeneca - общее число от 2,2 млн до 3,8 млн доз в течение пяти месяцев.
  • Что касается китайской компании Sinovac, то Украина ждет официального подтверждения компании об эффективности вакцины.
  • Глава Минздрава также уточнил, что на первом этапе украинцев будут вакцинировать мобильные бригады – всего 572.
  • 1 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, как украинцы смогут записаться на прививку от коронавируса.
  • Также стало известно, кто получит первую прививку против COVID-19.
  • Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская заявила, что украинцам, у которых уже сформировался иммунитет к коронавирусу, не нужно вакцинироваться от COVID-19 – это может нести риски для здоровья.

Минздрав клиническая смерть новости Украины
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