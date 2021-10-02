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В Минздраве рассказали об опасности вируса папилломы человека

2 октября 2021, 22:04

ВПЧ передается половым путем, но для передачи вируса не обязателен секс с проникновением.

В МОЗ рассказали о вирусе папилломы человека

Сегодня вирус папилломы человека (ВПЧ) чрезвычайно распространен в обществе. Большинство людей инфицируются этой "заразой" сразу после начала половой жизни.

По крайней мере половина сексуально активных лиц в определенный момент жизни будет иметь ВПЧ - и инфицирование может происходить повторно, пишет Минздрав.

"Различают 100 видов ВПЧ. Многие из них не проявляются симптоматикой и проходят сами без каких-либо вмешательств через несколько месяцев после инфицирования, и почти 90% - в течение 2 лет. Тем не менее как минимум 14 типов ВПЧ приводят к развитию онкологических заболеваний. Два типа ВПЧ (16 и 18) вызывают 70% случаев рака и предраковых поражений шейки матки. Есть также фактические данные о связи ВПЧ с онкологическими заболеваниями ануса, вульвы, влагалища, пениса и ротоглотки", - свидетельствуют данные ВОЗ.

ВПЧ передается половым путем, но для передачи вируса не обязателен секс с проникновением. Путем передачи инфекции также является телесный генитальный контакт. Чтобы снизить вероятность заражения ВПЧ, вы можете прибегнуть к нескольким мерам, советуют в Минздраве.

Проходить вакцинацию. Остановить передачу папилломавируса от человека к человеку можно благодаря вакцинации.

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Прививка защищает девушек от развития рака шейки матки, а как девушек, так и парней — от рака полости рта и горла, половых органов и ануса. Прививки против ВПЧ проводят в 84 странах мира, например, в США, Канаде и большинстве стран ЕС. Около 80 миллионов человек во всем мире уже вакцинировались против папилломавируса.

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Принято считать, что эта вакцина рекомендована исключительно девушкам. Им стоит прививаться двумя дозами в возрасте 9-14 лет еще до начала половой жизни. Однако в некоторых странах эта прививка уже рекомендована также и мальчикам, например, в США, Великобритании и Израиле. Ведь парни в дальнейшем могут быть носителями инфекции.

Людям, живущим с ВИЧ, для защиты от папилломавирусной инфекции, независимо от производителя вакцины и возраста вакцинации, нужно ввести 3 дозы вакцины.

В Украине вакцина от папилломавируса не включена в Национальный календарь профилактических прививок, поэтому родителям следует самостоятельно позаботиться об иммунопрофилактике своих детей. Эта вакцина не обязательна, однако рекомендована.

Осуществлять скрининг на рак шейки матки

Регулярные рутинные обследования у гинеколога для женщин в возрасте от 21 до 65 лет может предотвратить развитие рака шейки матки.

Правильно использовать латексные презервативы каждый раз, когда вы занимаетесь сексом.

Это может снизить вероятность заражения ВПЧ. Но ВПЧ может инфицировать участки, не защищенные презервативом - таким образом, презервативы не могут в полной мере защитить от заражения ВПЧ.

Поддерживать взаимно моногамные отношения, или иметь секс только с одним половым партнером, для которого вы также являетесь единственным партнером.

Ранее Главред писал о том, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году рак стал причиной 10 миллионов смертей во всем мире. Во всем мире он является ведущей причиной смерти.

Мифы имеют тенденцию развиваться вокруг особо распространенных условий. Поэтому неудивительно, что люди часто неправильно понимают рак.

"Рак" - это общий термин для группы заболеваний, которые могут поражать любую часть тела. Это разнообразие подливает масла в огонь неразберихи.

viber
венерические болезни вирусы МОЗ
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