В Минздраве разъяснили, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать

Советуют делать прививки вакциной одного производителя. Но наиболее оптимальный вариант – одна и та же вакцина как для первой, так и для второй прививки.
В украинском Министерстве здравоохранения рассказали, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать между собой. Впрочем, они отмечают, что все же лучше и первую, и вторую дозу COVID-прививки делать одним препаратом.
Впрочем, когда это невозможно по разным причинам – и сама вакцина недоступна или человек получил тяжелую реакцию на первую, то комбинировать некоторые из них можно. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Минздрав разрешил комбинировать
- первая доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), вторая доза – Comirnaty или Moderna – через 12 недель
- первая доза Comirnaty или Moderna, вторая доза – Moderna или Comirnaty – через 28 дней.
В Минздраве отмечают, что вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства. Именно поэтому они являются взаимозаменяемыми.
Напомним, 7 октября Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
Отмечается, что работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.