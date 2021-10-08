В Минздраве разъяснили, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать

Какие COVID-вакцины можно комбинировать / УНИАН

В украинском Министерстве здравоохранения рассказали, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать между собой. Впрочем, они отмечают, что все же лучше и первую, и вторую дозу COVID-прививки делать одним препаратом.

Впрочем, когда это невозможно по разным причинам – и сама вакцина недоступна или человек получил тяжелую реакцию на первую, то комбинировать некоторые из них можно. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Минздрав разрешил комбинировать

первая доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), вторая доза – Comirnaty или Moderna – через 12 недель

AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), – Comirnaty или Moderna – первая доза Comirnaty или Moderna, вторая доза – Moderna или Comirnaty – через 28 дней.

В Минздраве отмечают, что вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства. Именно поэтому они являются взаимозаменяемыми.

Напомним, 7 октября Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Отмечается, что работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.