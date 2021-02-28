В МОЗ перечислили анализы, которые украинцы могут сдавать бесплатно

Каждый пациент, который заключил договор с семейным врачом, имеет право на бесплатный, гарантированный государством, список медицинских услуг.
В нашей стране можно бесплатно получить некоторые медицинские услуги, которые входят в перечень Программы медгарантии - туда попали анализы, которые в поликлиниках и лабораторных центрах делают исключительно по электронному направлению семейного врача и бесплатно.
Какие именно анализы делают в Украине бесплатно, перечислили на Урядовом портале. Отдельного пакета с анализами нет, но большинство из них входят в другие пакеты медицинских гарантий. Например, в пакет бесплатной первичной медицинской помощи или в пакет амбулаторной помощи.
Каждый пациент, который заключил договор с семейным врачом, имеет право на бесплатный, гарантированный государством, список медицинских услуг в первичной цепочке. Список всех услуг, которые входят в пакет первичной медицинской помощи, четко установлены и утверждены приказом МОЗ №504.
Читайте такжеЗаражение COVID-19: врач рассказала, когда и какие анализы нужно сдавать
Какие анализы в Украине можно сделать бесплатно:
- Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой
- Общий анализ мочи
- Общий анализ на холестерин
- Анализ на глюкозу в крови
- Тест на беременность
- Тест на тропинин
- Тест на Вич-инфекцию
- Тест на вирусные гепатиты
- Тест на обнаружение антигена SARS-CoV-2
Чтобы сделать эти анализы, пациенту достаточно обратиться к своему семейному врачу и получить направление в лабораторию.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
- В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.