В Слуге народа предупредили украинцев о четвертой волне COVID-19

Руководитель медицинского комитета Рады (фракция Слуга народа) Михаил Радуцкий озвучил в достаточной степени пессимистический прогноз насчет COVID-19 в Украине.
Украинцам нужно приготовиться к четвертой волне COVID-19, которая может стартовать уже осенью и стать мощнее всех предыдущих трех ‒ из-за распространения новых штаммов коронавируса. Об этом заявил руководитель медицинского комитета украинского парламента (фракция Слуга народа) Михаил Радуцкий в Facebook.
"Еще не закончилась третья волна коронавирусной болезни, а нам уже нужно готовиться к четвертой. Традиционно сезон активного распространения вирусных заболеваний начинается осенью", ‒ заявил он.
Радуцкий говорит, что прогноз украинских ученых выглядит так ‒ четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса COVID-19. "В Индии недавно обнаружили "индийский" штамм, в состав которого входят две мутации вируса. Исследование этого штамма продолжается, он может оказаться опаснее "британского" и "южноафриканского"", ‒ отметил депутат.
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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
- 2 апреля стало известно, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.
- 19 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.