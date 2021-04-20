УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

В Слуге народа предупредили украинцев о четвертой волне COVID-19

20 апреля 2021, 15:33
Прослушать новость
Остановить

Руководитель медицинского комитета Рады (фракция Слуга народа) Михаил Радуцкий озвучил в достаточной степени пессимистический прогноз насчет COVID-19 в Украине.

Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине / Фото Reuters

Украинцам нужно приготовиться к четвертой волне COVID-19, которая может стартовать уже осенью и стать мощнее всех предыдущих трех ‒ из-за распространения новых штаммов коронавируса. Об этом заявил руководитель медицинского комитета украинского парламента (фракция Слуга народа) Михаил Радуцкий в Facebook.

"Еще не закончилась третья волна коронавирусной болезни, а нам уже нужно готовиться к четвертой. Традиционно сезон активного распространения вирусных заболеваний начинается осенью", ‒ заявил он.

Радуцкий говорит, что прогноз украинских ученых выглядит так ‒ четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса COVID-19. "В Индии недавно обнаружили "индийский" штамм, в состав которого входят две мутации вируса. Исследование этого штамма продолжается, он может оказаться опаснее "британского" и "южноафриканского"", ‒ отметил депутат.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: за сутки почти 9 тыс. новых больных и более 300 жертв

Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
  • 2 апреля стало известно, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.
  • 19 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.
коронавирус Слуга народа новости Украины Михаил Радуцкий COVID-19
Сейчас вы просматриваете новость «В Слуге народа предупредили украинцев о четвертой волне COVID-19». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Роман на проекте: участник Голоса признался в любви соперницеРоман на проекте: участник Голоса признался в любви сопернице Комбуча: в чем ее опасность и как ее употреблять правильноКомбуча: в чем ее опасность и как ее употреблять правильно Представители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по ДонбассуПредставители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по Донбассу Почему люди повторно заражаются коронавирусом - ответ ученыхПочему люди повторно заражаются коронавирусом - ответ ученых Путин ответил Зеленскому и позвал в МосквуПутин ответил Зеленскому и позвал в Москву

Последние новости

23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
Реклама
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
Реклама
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
Реклама
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
15:00
7 полезных приложений, которые помогут в работе
14:48
Число вакансий для аграриев резко выросло: сколько готовы платить Видео
14:48
"Большая стройка": сообщение между Винницкой и Одесской областями скоро будет комфортным
14:41
Не так страшен черт: почему Путин не способен захватить Украину мнение
14:40
Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
14:34
Гладковского-младшего объявили в розыск по делу о хищениях в Укроборонпроме Видео
14:10
Потап нагрянул к Насте Каменских в Мексику и узнал об еще одном мужчине Видео
14:02
В США дали рецепт уничтожения газопровода Северный поток-2 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять