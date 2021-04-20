В Слуге народа предупредили украинцев о четвертой волне COVID-19

Коронавирус в Украине / Фото Reuters

Украинцам нужно приготовиться к четвертой волне COVID-19, которая может стартовать уже осенью и стать мощнее всех предыдущих трех ‒ из-за распространения новых штаммов коронавируса. Об этом заявил руководитель медицинского комитета украинского парламента (фракция Слуга народа) Михаил Радуцкий в Facebook.

"Еще не закончилась третья волна коронавирусной болезни, а нам уже нужно готовиться к четвертой. Традиционно сезон активного распространения вирусных заболеваний начинается осенью", ‒ заявил он.

Радуцкий говорит, что прогноз украинских ученых выглядит так ‒ четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса COVID-19. "В Индии недавно обнаружили "индийский" штамм, в состав которого входят две мутации вируса. Исследование этого штамма продолжается, он может оказаться опаснее "британского" и "южноафриканского"", ‒ отметил депутат.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: за сутки почти 9 тыс. новых больных и более 300 жертв

Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее: