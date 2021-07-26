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В США обнаружили новый способ, который "убивает" рак молочной железы

26 июля 2021, 20:04

Активность  ErSO зависит от белка, известного как рецептор эстрогена, он присутствует в большинстве опухолей груди.

Лечение рака
Ученые сделали прорыв в лечении рака груди / ua.depositphotos.com

Американские ученые из штата Иллинойс сделали сенсационное открытие - им удалось обнаружить новый способ борьбы с раком молочной железы. С его помощью, они смогли уничтожить 95-100% раковых клеток у мышей, а также метастазы в мозг, кости, печень и легкие, сообщает пресс-служба университета.

Их лекарство, получившее название ErSO, может уменьшить даже большие опухоли до неопределяемых размеров.

"Даже если несколько раковых клеток выживут и позволят опухолям снова вырасти за несколько месяцев, новые опухоли будут чувствительны к ErSO. Поразительно, что лекарство вызвало быстрое разрушение метастазов в легких, костях и печени, а также резкое сокращение метастазов в мозг, поскольку опухоли, распространившиеся в другие части тела, являются наиболее частой причиной смерти после появления рака груди", - заявил один из ученых Дэвид Шапиро.

Активность ErSO зависит от белка, известного как рецептор эстрогена, он присутствует в большинстве опухолей груди. Когда лекарство связывается с рецептором эстогена, он активирует клеточный механизм, который готовит раковую клетку к быстрому росту. Это приводит к тому, что такие клетки переходят в гиперрежим, перезагружались и самоликвидировались. Происходило это даже в крупных опухолях.

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Ученые вели разработку препарата еще с 2014 года, но первые его версии получались очень токсичными. Исследователи отмечают, что перевести раковые клетки в "смертельный режим" с помощью их лекарства очень просто, поскольку он активирует механизмы, которые уже присутствуют в самой клетке.

На долю эстроген-рецептор-позитивного рака молочной железы приходится примерно 75% всех случаев. Это значит, что созданное ими лекарство способно помочь большинству женщин, которые страдают от этого заболевания. Они также отмечают, что у препарата нет каких-либо серьезных побочных эффектов. Во всяком случае, у мышей они не наблюдались.

В дальнейшем ученые намерены провести клинические испытания лекарства на людях.

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