В США спустя 20 лет исследований начнут испытания вакцины против болезни Альцгеймера

Ученые проведут эксперимент с участием людей для испытания назальной вакцины от болезни Альцгеймера / Audie Dewey / flickr.com

В США спустя 20 лет исследований ученых начинаются испытания препарата в виде вакцины от болезни Альцгеймера. Вакцина-спрей для носа уменьшила бета-амилоидные бляшки у мышей, и теперь в эксперименте примут участие люди. Вакцина основывается на исследованиях, согласно которым стимуляция иммунной системы может поспособствовать избавлению от бета-амилоидных бляшек в головном мозге.

Brigham and Women’s Hospital сделал заявление о том, что ученые начинают испытания вакцины против болезни Альцгеймера в виде спрея для носа, ранее уменьшившей бета-амилоидные бляшки у мышей, при участии людей. Вакцина должна предотвратить или замедлить развитие болезни.

В эксперименте примут участие 16 человек с симптомами Альцгеймера, возраст которых – от 60 до 85 лет. Речь идет о получении ими двух доз вакцины с интервалом в одну неделю.

В основе вакцины – десятилетия исследований, которые предполагают, что стимуляция иммунной системы может поспособствовать избавлению от бета-амилоидных бляшек в головном мозге.

Подобные бляшки являются признаком болезни Альцгеймера. Они появляются, когда части бета-амилоидного белка накапливаются между нервными клетками, вследствие чего потенциально нарушается способность человека к мышлению или воспоминаниям сведений. Вакцина распыляет препарат протоллин в носовой ход, чтобы активировать иммунные клетки с целью удаления таких бляшек.

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Такая концепция не несет в себе какой-либо новизны, но сейчас она особенно актуальна, поскольку у ученых теперь больше понимания того, как следует лечить эту болезнь.Читайте такжеБолезнь Альцгеймера: черта личности, которая вдвое увеличивает риск умственного упадка

"Идея активации иммунных клеток становится центральной в идее лечения болезни Альцгеймера", - отметил профессор науки о мозге Университета Невады в Лас-Вегасе Джеффри Каммингс. По его словам, назальный спрей лучше доставляет лекарство протолин к иммунным клеткам, чем ингалятор или капельница.

Подчеркивается, что результаты эксперимента могут показать, как предотвратить прогрессирование болезни, поскольку участники должны быть на ранней стадии болезни с хорошим здоровьем. Прежде чем перейти к масштабным испытаниям, следует выяснить, насколько безопасна вакцина, и какую дозу следует вводить.Читайте такжеАльцгеймер: признаки в глазах могут сигнализировать о том, что вы находитесь в группе риска

Примечательно, что в июне текущего года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые за 20 лет одобрило первое и новое лекарство от болезни Альцгеймера. Речь идет о вливании антител под названием Адухельм. Впрочем, одобрение препарата вызвало сомнения, так как при его применении не наблюдалось окончательного улучшения памяти или познавательных способностей в ходе клинических испытаний.

Напомним, ранее международная команда под руководством исследователей Кембриджского университета выяснила, что болезнь Альцгеймера быстро прогрессирует из-за того, что нейродегенеративное нарушение приходится сразу на несколько областей мозга, а не начинается в одной точке.

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