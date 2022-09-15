В Украине подтвержден первый случай оспы обезьян: все симптомы болезни

Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование указанного случая.
В Украине зарегистрирован первый случай оспы обезьян.
Как сообщает Минздрав, сейчас пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, он имеет легкое течение болезни.
"15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Сейчас пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, он имеет легкое течение болезни. Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, которое было проведено областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование указанного случая.
По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу.
"Тем не менее, появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны. Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле. С целью сохранения комфорта пациента область регистрации случая не приводится", - добавили в Минздраве.
Оспа обезьян - оспоподобное заболевание, вызываемое вирусами семейства поксвирусов. Она похожа на натуральную оспу, однако имеет меньшую летальность и более легкие симптомы.
До 2022 года оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки, сейчас же более половины всех зафиксированных случаев приходится на Южную и Северную Америку.
Симптомы оспы обезьян
К основным симптомам оспы обезьян относятся:
- лихорадка,
- головная боль,
- миалгия (боль в мышцах),
- боль в спине,
- увеличенные лимфатические узлы,
- озноб,
- боль в горле,
- заложенность носа,
- кашель,
- сыпь в виде пузырьков.
Иногда у людей сначала появляется сыпь, а затем другие симптомы. У некоторых может быть только сыпь. Заболевание обычно длится от двух до четырех недель.
Как сообщал Главред, случаи заражения оспой обезьян уже зафиксировали в Великобритании, США, Испании, Португалии, Канаде, Италии и Швеции. До этого вирус был обнаружен только в четырех странах вне Западной или Центральной Африки, и все случаи имели прямое сообщение с континентом.
Тем временем российские пропагандисты связывают возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями.
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