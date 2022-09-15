В Украине подтвержден первый случай оспы обезьян: все симптомы болезни

Оспа обезьян / goodfon.ru

В Украине зарегистрирован первый случай оспы обезьян.

Как сообщает Минздрав, сейчас пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, он имеет легкое течение болезни.

"15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Сейчас пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, он имеет легкое течение болезни. Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, которое было проведено областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", - говорится в сообщении.

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Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование указанного случая.

По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу.

"Тем не менее, появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны. Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле. С целью сохранения комфорта пациента область регистрации случая не приводится", - добавили в Минздраве.

Оспа обезьян - оспоподобное заболевание, вызываемое вирусами семейства поксвирусов. Она похожа на натуральную оспу, однако имеет меньшую летальность и более легкие симптомы.

До 2022 года оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки, сейчас же более половины всех зафиксированных случаев приходится на Южную и Северную Америку.

Симптомы оспы обезьян

К основным симптомам оспы обезьян относятся:

лихорадка,

головная боль,

миалгия (боль в мышцах),

боль в спине,

увеличенные лимфатические узлы,

озноб,

боль в горле,

заложенность носа,

кашель,

сыпь в виде пузырьков.

Иногда у людей сначала появляется сыпь, а затем другие симптомы. У некоторых может быть только сыпь. Заболевание обычно длится от двух до четырех недель.

Как сообщал Главред, случаи заражения оспой обезьян уже зафиксировали в Великобритании, США, Испании, Португалии, Канаде, Италии и Швеции. До этого вирус был обнаружен только в четырех странах вне Западной или Центральной Африки, и все случаи имели прямое сообщение с континентом.

Тем временем российские пропагандисты связывают возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями.

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