В Украине появилась карта вакцинации от COVID-19: как узнать, где сделать прививку

Украинцы могут пожаловаться на нарушения, связанные с процедурой вакцинации от коронавируса.
Появилась интерактивная карта вакцинации в Украине от COVID-19, которая охватывает всю территорию государства и показывает людям, где находится ближайший пункт, в котором можно сделать прививку. Функционал сервиса предполагает форму обратной связи и сообщений о нарушениях прививочной процедуры.
Как сообщает Антикоррупционный штаб, запустивший карту, на ней можно найти все географические точки Украины – от маленьких сел до больших городов, кроме временно оккупированных Крыма и отдельных районов Донбасса. Бесплатный сервис также предполагает возможность сообщить о нарушениях, связанных с вакцинацией от коронавируса. Карта доступна по следующей ссылке – vac.shtab.net.
Читайте такжеИнфекционист назвал причину провальной вакцинации от коронавируса в УкраинеКроме того, карта автоматически считает возможно потраченные дозы вакцины. К примеру, вакцина AstraZeneca содержит 10 доз, их можно использовать в течение 6 часов. Дозы, которые не удалось использовать, утилизируются. Информацию об утилизации доз препарата можно посмотреть в отдельном пункте.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- В субботу, 29 мая, в Украине появился первый центр массовой вакцинации от коронавируса. Пункт начал работу на базе Международного выставочного центра.
- Привиться вакциной CoronaVac могут люди, которые записались на процедуру через приложение Дія. Люди пожилого возраста могут приходить на вакцинацию без предварительной записи.
- Ожидается, что в ближайшее время центры вакцинации населения от COVID-19 откроются во Львове (на стадионе Арена-Львов) и в Одессе на стадионе Одесской юридической академии.