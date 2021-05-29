В Украине появилась карта вакцинации от COVID-19: как узнать, где сделать прививку

Украинцы могут узнать, где ближайший от их дома пункт вакцинации против коронавирусной инфекции / Reuters

Появилась интерактивная карта вакцинации в Украине от COVID-19, которая охватывает всю территорию государства и показывает людям, где находится ближайший пункт, в котором можно сделать прививку. Функционал сервиса предполагает форму обратной связи и сообщений о нарушениях прививочной процедуры.

Как сообщает Антикоррупционный штаб, запустивший карту, на ней можно найти все географические точки Украины – от маленьких сел до больших городов, кроме временно оккупированных Крыма и отдельных районов Донбасса. Бесплатный сервис также предполагает возможность сообщить о нарушениях, связанных с вакцинацией от коронавируса. Карта доступна по следующей ссылке – vac.shtab.net.

Читайте такжеИнфекционист назвал причину провальной вакцинации от коронавируса в УкраинеКроме того, карта автоматически считает возможно потраченные дозы вакцины. К примеру, вакцина AstraZeneca содержит 10 доз, их можно использовать в течение 6 часов. Дозы, которые не удалось использовать, утилизируются. Информацию об утилизации доз препарата можно посмотреть в отдельном пункте.

Вакцинация от COVID-19 в Украине