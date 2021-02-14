В Украине произошла вспышка опасного вируса

Из-за вспышки вирусного гепатита заболели 15 детей и взрослый.
В Одесской области вирусным гепатитом А заболели 15 детей и взрослый. По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, все они живут в одном частном доме.
"13 февраля в г. Раздельная по ул. Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)", — указано в сообщении.
Как уточняют спасатели, в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.
Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров рассказывал, что в детском доме семейного типа у всех пациентов диагноз гепатит А подтвердился в результате анализов, проверенных в лабораторных центрах Министерства здравоохранения в Одесской области.
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Трое инфицированных были госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы. Болезнь у них протекает в легкой форме.
Санврач уточнил, что первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января. После этого специалисты лабораторного центра взяли анализы у больных и людей, которые с ними контактировали. Также они проверили условия проживания в детдоме.
"Проверили состояние питьевой воды. Чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее. Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена", — заявил Гончаров, пишет Думская.
Как ранее сообщал Главред:
- В роддомах Украины закончились прививки от опасной инфекции. Новорожденных детей выписывают из украинских роддомов без важной для жизни прививки БЦЖ от туберкулеза. Это происходит из-за того, что запасы препарата уже закончились, а новые Минздрав не закупил.
- В Африке жертвами новой неизвестной инфекции стали 15 человек, еще 50 людей находятся в больнице. На этот раз очагом заболевания стала Танзания.
Гепатит А
Это заболевание печени, вызванное вирусом. В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко заканчивается смертью. По данным Всемирной организации здравоохранения почти все люди, пораженные гепатитом А, полностью выздоравливают и у них формируется пожизненный иммунитет к болезни.
Гепатит А чаще всего передается фекально-оральным путем.
В домашних условиях гепатит А чаще всего передается через грязные руки, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи. Поэтому гепатит А часто называют болезнью грязных рук. Вирус гепатита А также может передаваться при тесном физическом контакте с инфицированным человеком.
Чаще всего симптомы гепатита А — повышенная температура, слабость, отсутствие аппетита, диарея, рвота, неприятные ощущения в животе, потемневшая моча, пожелтение кожи и белков глаз.