В Украине умер подросток из-за опасной болезни после купания в водоеме

В Киеве умер 15-летний ребенок в больнице Охматдет после того, как заболел лептоспирозом после купания в пруду.

Как сообщают местные СМИ, у подростка было тяжелое состояние, недуг дал серьезные осложнения, и врачи уже не смогли спасти парня.

Как сообщила 25 июля на оперативном совещании исполняющая обязанности директора Броварского районного филиала ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины" Оксана Колесник, трагедия произошла 17 июля.

Десятиклассник броварской школы №5 покупался 30 июня в одном из прудов Корсунь-Шевченковского района под Черкассами. Менее чем через два недели у подростка появились первые признаки болезни.

11 июля родители мальчика обратились в частную клинику, где юному пациенту было назначено амбулаторное лечение. Родители лечили сына дома.

Когда через четыре дня школьнику стало хуже, родители обратились в амбулаторию №2 в Броварах, и подростка оттуда уже перевели в инфекционное отделение детской больницы.

У парня стали отказывать ноги, и пациента в срочном порядке транспортировали в специализированную детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Увы, спасти мальчика уже не удалось - 17 июля он умер.

Лептоспироз - что известно

Опасная инфекционная болезнь, вызванная возбудителем-бактерией Leptospira, при отсутствии лечения может привести к поражению почек, печени, менингиту, и к смерти.

Источниками возбудителей лептоспироза являются инфицированные животные (больные и носители возбудителя) - преимущественно мелкие млекопитающие (мышевидные и водоплавающие грызуны), насекомоядные, сельскохозяйственные животные, собаки, промышленные животные (лисы и др.).

Возбудитель попадает в воду с мочой инфицированных животных (чаще всего - грызунов). Заболеть лептоспирозом можно во время купания, ловли рыбы в зараженных водоемах, ее разработке, сенокосе на увлажненных территориях, при уходе за больными и инфицированными животными и т.д.

В Украине заболеваемость лептоспирозом сезонная и растет весной и летом, когда люди больше времени проводят у водоемов.

Человек может заболеть от двух дней до четырех недель после заражения.

Симптомы лептоспироза

головная боль,

лихорадка,

боли в мышцах,

покраснение глаз,

диарея,

сыпь.

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